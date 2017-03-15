Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
18:57 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Я не верю экономическим проектам НАТО. Это «морковка», за которой придут танки

Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

— Я не верю экономическим проектам НАТО. Это морковка, за которой придут танки. Для проектов в экономике есть другие организации, но не альянс, — заявил Президент РМ.

Глава государства подчеркнул, что его позиция здесь очень четкая. Молдова нейтральное государство и должно таковым оставаться.

Читайте также
Додон представил дипломатам свою позицию по актуальным вопросам

— Нам не нужны здесь иностранные солдаты. Нынешнее правительство, до того как я вступил в должность президента, спешно подписало соглашение об открытии офиса НАТО в Кишиневе, который, по их словам, не будет заниматься военными вопросами, а какими-то экономическими.

Я встречался с руководством альянса в Брюсселе в феврале и предупредил, что если они будут торопиться открыть этот офис, то в следующем годупосле парламентских выборов мы его закроем. В результатецеремонию открытия офиса перенесли с апреля на июнь. Будем работать над тем, чтобы они не торопились, — подытожил Игорь Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Додон: Я не верю экономическим проектам НАТО. Это "морковка", за которой придут танки
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ
Орешкина и Дурова включили в список молодых мировых лидеров
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь