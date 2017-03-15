Додон: Я не верю экономическим проектам НАТО. Это «морковка», за которой придут танки
Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.
Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.
— Я не верю экономическим проектам НАТО. Это морковка, за которой придут танки. Для проектов в экономике есть другие организации, но не альянс, — заявил Президент РМ.
Глава государства подчеркнул, что его позиция здесь очень четкая. Молдова нейтральное государство и должно таковым оставаться.
— Нам не нужны здесь иностранные солдаты. Нынешнее правительство, до того как я вступил в должность президента, спешно подписало соглашение об открытии офиса НАТО в Кишиневе, который, по их словам, не будет заниматься военными вопросами, а
Я встречался с руководством альянса в Брюсселе в феврале и предупредил, что если они будут торопиться открыть этот офис, то в следующем годупосле парламентских выборов мы его закроем. В результатецеремонию открытия офиса перенесли с апреля на июнь. Будем работать над тем, чтобы они не торопились, — подытожил Игорь Додон.