Додон: Я не верю экономическим проектам НАТО. Это «морковка», за которой придут танки

— Я не верю экономическим проектам НАТО. Это морковка, за которой придут танки. Для проектов в экономике есть другие организации, но не альянс, — заявил Президент РМ.

Глава государства подчеркнул, что его позиция здесь очень четкая. Молдова нейтральное государство и должно таковым оставаться.