Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ

Источник: Reuters

Речь идет о старшем оперуполномоченном второго отдела оперативного управления Центра информационной безопасности Дмитрии Докучаеве и его начальнике Игоре Сущине, а также о двух хакерах — Алексее Белане, который находится в американском списке самых разыскиваемых киберпреступников, и Кариме Баратове.

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Как писали СМИ, Докучаев, наряду с главой одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, а также сотрудником отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым и Владимиром Аникеевым, которого пресса называет одним из лидеров хакерской группировки «Шалтай-Болтай», сейчас находится под арестом по делу о госизмене. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты подозреваются в передаче иностранным спецслужбам некой информации — какой именно, сейчас выясняется. При этом непосредственно ЦРУ в деле не значися, круг возможных получателей информации за рубежом устанавливается.

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