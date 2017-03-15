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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минюст США выдвинул обвинения против четырех россиян, в том числе двух сотрудников ФСБ, по делу о взломе 500 миллионов аккаунтов Yahoo, сообщила представитель ведомства на пресс-конференции.

Источник: Reuters

Речь идет о старшем оперуполномоченном второго отдела оперативного управления Центра информационной безопасности Дмитрии Докучаеве и его начальнике Игоре Сущине, а также о двух хакерах — Алексее Белане, который находится в американском списке самых разыскиваемых киберпреступников, и Кариме Баратове.

Ранее Washington Post сообщала, что обвинения включают в себя взлом, мошенничество, кражу коммерческой тайны и экономический шпионаж

Как писали СМИ, Докучаев, наряду с главой одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, а также сотрудником отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым и Владимиром Аникеевым, которого пресса называет одним из лидеров хакерской группировки «Шалтай-Болтай», сейчас находится под арестом по делу о госизмене.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты подозреваются в передаче иностранным спецслужбам некой информации — какой именно, сейчас выясняется. При этом непосредственно ЦРУ в деле не значися, круг возможных получателей информации за рубежом устанавливается.

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WP: минюст США обвинит двух сотрудников ФСБ во взломе аккаунтов Yahoo

Уроженец Казахстана Карим Баратов, имеющий канадское гражданство, по данным WP, был арестован в минувший вторник в Канаде. Алексей Белан, как предполагают американские власти, в настоящее время скрывается в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, известно ли в Кремле об этом расследовании и готовы ли российские власти сотрудничать с США в поимке хакеров, переадресовал его правоохранительным органам.

Два крупных взлома аккаунтов Yahoo в 2013—2014 годах, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что стоимость сделки по продаже компании американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, уменьшилась на 350 миллионов долларов.

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