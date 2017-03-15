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19:09 (мск), источник: УНИАН

Рабинович назвал события в Раде репетицией военного переворота

По мнению депутата, целью произошедшего была демонстрация силы.

Источник: УНИАН

События, которые произошли сегодня в здании Верховной Рады, являются репетицией военного переворота в Украине. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Сегодня произошла репетиция военного переворота в стране, где власть не может и не умеет управлять, не пользуется поддержкой населения, не знает, как выходить из кризиса. Если действия тех, кто совершил эти антизаконные, антиконституционные действия, не получат адекватной оценки со стороны общества, политиков и международных институций, то мы с вами станем еще на шаг ближе к диктатуре и национальной катастрофе», — заявил Рабинович.

По мнению депутата, целью произошедшего была демонстрация силы. «В зал Верховной Рады вне рамок закона, вне рамок парламентаризма и даже не в традициях частомайданной Украины зашли люди в форме. В данный момент они оказались сотрудниками полиции. А могли оказаться просто “зелеными человечками” от какой-то другой организации. А что такого, они же хотели высказаться», — отметил лидер партии «За життя».

По мнению Рабиновича, если бы речь действительно шла об основаниях для снятия неприкосновенности с депутата Владимира Парасюка, достаточно было бы просто предложить это залу.

«И, поверьте мне, весь зал с огромным удовольствием отдал бы Парасюка на растерзание Фемиде. Но нужно было другое. Нам продемонстрировали, как, наплевав на законы той Европы, куда нас обещали привести, в любой момент в зал парламента могут зайти “люди в зеленом” — и объяснить свое понимание того, как должен голосовать парламент», — подчеркнул нардеп.

В то же время Рабинович позитивно оценил действия вице-спикера Оксаны Сыроид, закрывшей заседание. «Радует одно. Я видел, сколько депутатов в зале были возмущены произошедшим. Пусть еще боязливо и несмело посматривая на своих “сотников” и “десятников” в партийной системе, но уже многие начали понимать, что беззаконие сжирает всех. Просто не всех одновременно. И еще об одном. Я хорошо знаком с работой международных институций — и могу сказать, что сегодняшние действия псевдопатриотов по захвату парламента нанесут имиджу Украины ущерб, сопоставимый с деятельностью самого большого врага», — резюмировал парламентарий.

В среду 15 марта утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины не состоялось. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла его, после того как на трибуну вышли представители Национальной полиции. Ряд парламентариев считают, что своими действиями Сыроид нарушила регламентные нормы.

Причиной визита правоохранителей послужила ситуация на блокпосту в Славянске, где накануне произошел конфликт между правоохранителями и участниками блокады, одним из действующих лиц которого был нардеп Владимир Парасюк. Напомним, что в результате инцидента семеро сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

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