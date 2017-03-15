Рабинович назвал события в Раде репетицией военного переворота

События, которые произошли сегодня в здании Верховной Рады, являются репетицией военного переворота в Украине. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Сегодня произошла репетиция военного переворота в стране, где власть не может и не умеет управлять, не пользуется поддержкой населения, не знает, как выходить из кризиса. Если действия тех, кто совершил эти антизаконные, антиконституционные действия, не получат адекватной оценки со стороны общества, политиков и международных институций, то мы с вами станем еще на шаг ближе к диктатуре и национальной катастрофе», — заявил Рабинович.

По мнению депутата, целью произошедшего была демонстрация силы. «В зал Верховной Рады вне рамок закона, вне рамок парламентаризма и даже не в традициях частомайданной Украины зашли люди в форме. В данный момент они оказались сотрудниками полиции. А могли оказаться просто “зелеными человечками” от какой-то другой организации. А что такого, они же хотели высказаться», — отметил лидер партии «За життя».

По мнению Рабиновича, если бы речь действительно шла об основаниях для снятия неприкосновенности с депутата Владимира Парасюка, достаточно было бы просто предложить это залу.