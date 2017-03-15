Рабинович назвал события в Раде репетицией военного переворота
По мнению депутата, целью произошедшего была демонстрация силы.
По мнению депутата, целью произошедшего была демонстрация силы.
События, которые произошли сегодня в здании Верховной Рады, являются репетицией военного переворота в Украине. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.
«Сегодня произошла репетиция военного переворота в стране, где власть не может и не умеет управлять, не пользуется поддержкой населения, не знает, как выходить из кризиса. Если действия тех, кто совершил эти антизаконные, антиконституционные действия, не получат адекватной оценки со стороны общества, политиков и международных институций, то мы с вами станем еще на шаг ближе к диктатуре и национальной катастрофе», — заявил Рабинович.
По мнению депутата, целью произошедшего была демонстрация силы. «В зал Верховной Рады вне рамок закона, вне рамок парламентаризма и даже не в традициях частомайданной Украины зашли люди в форме. В данный момент они оказались сотрудниками полиции. А могли оказаться просто “зелеными человечками” от
По мнению Рабиновича, если бы речь действительно шла об основаниях для снятия неприкосновенности с депутата Владимира Парасюка, достаточно было бы просто предложить это залу.
«И, поверьте мне, весь зал с огромным удовольствием отдал бы Парасюка на растерзание Фемиде. Но нужно было другое. Нам продемонстрировали, как, наплевав на законы той Европы, куда нас обещали привести, в любой момент в зал парламента могут зайти “люди в зеленом” — и объяснить свое понимание того, как должен голосовать парламент», — подчеркнул нардеп.
В то же время Рабинович позитивно оценил действия
В среду 15 марта утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины не состоялось.
Причиной визита правоохранителей послужила ситуация на блокпосту в Славянске, где накануне произошел конфликт между правоохранителями и участниками блокады, одним из действующих лиц которого был нардеп Владимир Парасюк. Напомним, что в результате инцидента семеро сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.