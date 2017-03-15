Столкновение добровольцев и полиции возле Константиновки: в ход пошли слезоточивый газ и оружие

Источник: 112.ua

Участники блокады заявили об открытии огня со стороны полиции на блокпосту возле Константиновки при попытке колонны попасть в зону АТО. Об этом сообщила в Facebook Лаура Литвиненко, которая стала участницей событий. Через некоторое время участникам блокады в полном составе удалось прорваться сквозь преграду полиции, отодвинув с дороги полицейский автомобиль. «По нам открыли стрельбу! Блокпост Константиновка. С нами депутат Тарас Пастух. Стреляют в воздух, угрожают прострелить колеса», — написала она.

По ее словам, автомобили участников блокады остановила полиция, и отказались пропускать из-за неместных номеров регистрации. «На блокпосту Константиновка наше задержание работники полиции майор Хиврич Виталий Александрович и ст. лейтенант Александр Пилипчук объясняют тем, что имеют полученный по рации устный приказ руководства (не сказали, какого именно) останавливать и не допускать передвижения по территории АТО машин и граждан Украины с неместной регистрацией (донецким, горловским нельзя)», — написала она. Штаб блокады Донбасса также опубликовал видео со стрельбой, однако его вскоре удалили со страницы. Как утверждает полиция, предупреждающие выстрелы в воздух были осуществлены только после того, как участники применили слезоточивый газ против полицейского. Сейчас пострадавший полицейский находится больнице с ожогами глаз. «Сегодня около 16.30 на блокпосту у Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровской в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва сквозь блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа», — говорится в сообщении полиции.

Читайте также Аваков: Перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских машин