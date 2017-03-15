Столкновение добровольцев и полиции возле Константиновки: в ход пошли слезоточивый газ и оружие
Колонна прорвала блокпост полиции.
Колонна прорвала блокпост полиции.
Участники блокады заявили об открытии огня со стороны полиции на блокпосту возле Константиновки при попытке колонны попасть в зону АТО. Об этом сообщила в Facebook Лаура Литвиненко, которая стала участницей событий.
Через некоторое время участникам блокады в полном составе удалось прорваться сквозь преграду полиции, отодвинув с дороги полицейский автомобиль.
«По нам открыли стрельбу! Блокпост Константиновка. С нами депутат Тарас Пастух. Стреляют в воздух, угрожают прострелить колеса», — написала она.
По ее словам, автомобили участников блокады остановила полиция, и отказались пропускать
«На блокпосту Константиновка наше задержание работники полиции майор Хиврич Виталий Александрович и ст. лейтенант Александр Пилипчук объясняют тем, что имеют полученный по рации устный приказ руководства (не сказали, какого именно) останавливать и не допускать передвижения по территории АТО машин и граждан Украины с неместной регистрацией (донецким, горловским нельзя)», — написала она.
Штаб блокады Донбасса также опубликовал видео со стрельбой, однако его вскоре удалили со страницы.
Как утверждает полиция, предупреждающие выстрелы в воздух были осуществлены только после того, как участники применили слезоточивый газ против полицейского. Сейчас пострадавший полицейский находится больнице с ожогами глаз.
«Сегодня около 16.30 на блокпосту у Константиновки для проверки была остановлена автоколонна, которая двигалась со стороны Покровской в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва сквозь блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа», — говорится в сообщении полиции.
По словам полицейских, участники блокады отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать с дороги полицейский автомобиль.
«Граждане нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей. Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз. Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и право использования оружия согласно Закону “О Национальной полиции”. Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в СНБО и погранслужбе заявили, что грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты.
МВД, Нацполиция, НГУ и СБУ должны безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения. Напомним, что президент предлагал для контроля за этим решениям создать в том числе добровольческие мобильные группы.
Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.