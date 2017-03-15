Коалиция предлагает Сыроид написать заявление на увольнение

Выступление сотрудников Национальной полиции в парламенте было законной уместной инициативой депутатов, вице-спикер Сыроид должна соблюдать Регламент и быть над узкопартийными интересами «Самопомощи».

Об этом говорится в заявлении парламентских фракций коалиции «Европейская Украина» в Верховной Раде, опубликованной на сайте «Народного фронта».

«Коалиция возмущена неправомерным поведением заместителя Председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид на утреннем пленарном заседании 15 марта. Председательствуя, госпожа Сыроид не поставила на голосование инициативу трех фракций о выступлении с трибуны военнослужащих Национальной полиции, на которых организовал нападение Парасюк. В поддержку этой инициативы выступили три фракции парламента. Поэтому председательствующий, согласно Регламенту ВР, был обязан вынести ее на рассмотрение народных депутатов, и — в случае 150 голосов “за”, — предоставить слово приглашенным. Это законная практика, которая всегда применялась в Верховной Раде Украины», — говорится в заявлении.

В коалиции считают, что в действиях вице-спикера Сыроид «нельзя не заметить политического подтекста».

«Парламентарии пригласили полицейских для выступления, чтобы выслушать другую сторону конфликта, который произошел в ночь с 14 на 15 марта в зоне АТО. Этот конфликт со стрельбой является очевидным следствием деструктивной кампании, развернутой депутатами от «Объединения «Самопомощь». Оксана Сыроид тоже представительница «Самопомощи». Однако, после избрания заместителем Председателя ВР она должна была выйти из партии и отказаться от защиты узкопартийных интересов. К сожалению, сегодня мы не увидели от госпожа Сыроид ее должностной политической независимости. Не увидели, чтобы Оксана Ивановна способствовала парламентскому контролю над правоохранителями через заслушивание показаний гвардейцев», — отмечается в заявлении.

Как считают в коалиции, такие действия вице-спикера являются основанием для увольнения с занимаемой должности.

«Считаем, что она сама должна написать заявление и уйти с занимаемой должности», — подчеркнули в коалиции.