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20:08 (мск), источник: Noi.md

Филип рассказал об отношениях Интерпола и Плахотнюка

Премьер-министр Павел Филип утверждает, что у лидера Демпартии Владимира Плахотнюка «нет никаких запретов на въезд в какую-либо страну, и он может выехать за пределы Молдовы в любой момент».

Источник: Noi.md

Об этом Филип сказал, комментируя NM информацию о попытках России добиться мониторинга по линии Интерпола в отношении Плахотнюка. О том, что Москва предпринимает такие попытки, Филип рассказал на встрече с послами стран ЕС и США.

В среду, 15 марта, на открытии Центра инноваций в области ИКТ Павел Филип ответил на вопрос NM о связи ноты Кишинева в адрес Москвы и попытками России добиться мониторинга Интерполом лидера ДПМ.

«Нота, предъявленная России, очень ясна. В ней описаны все проблемы, с которыми мы столкнулись, а также объясняется, почему мы направили ноту. Если вас интересуют фамилии — называть их не буду, потому что это некорректно и будет вторжением в зону личной информации. Единственно, что могу уверенно сказать — у Плахотнюка нет никаких запретов на въезд в любую страну. Он может покидать Молдову в любой момент», — заверил Филип.

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Встречу с главами дипмиссий ЕС и США, напомним, Филип провел 9 марта, за несколько часов до встречи с послом РФ Фаритом Мухаметшиным, которому премьер и спикер парламента Андриан Канду передали ноту Кишинева в связи с «злоупотреблениями российских спецслужб по отношению к молдавским чиновникам». В пресс-сообщении парламента по этому поводу говорилось, что Россия «много раз пыталась установить международный контроль над многими молдавскими политиками, в том числе и над депутатами, используя фальшивую информацию и поддельные данные». Имена политиков и депутатов не упоминались.

Ранее источники NM рассказали, что на встрече с послами Филип сообщил, что Россия добивается, чтобы Плахотнюк оказался под международным мониторингом по линии Интерпола. Собеседники NM также сказали, что Плахотнюк уже около полугода не покидал Молдову. Из последних важных для него событий лидер ДПМ пропустил конгресс Социнтерна, проходивший в начале марта в Колумбии, где его избрали одним из 32 вице-председателей Социнтерна.

Андриан Канду, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции 14 марта, сказал, что, «насколько ему известно, Плахотнюк покидал страну за последние месяцы и не раз». По словам Канду, на конгресс в Колумбию отправилась делегация от Демпартии, и вовсе не обязательно, чтобы руководители партии посещали все международные события.

Имена молдавских чиновников, в отношении которых Россия добивалась мониторинга Интерпола, спикер назвать отказался, сославшись на то, что это персональные данные, разглашать которые нельзя. При этом Канду отметил, что головной офис Интерпола в Леоне отказал России во всех попытках ввести мониторинг.

Канду также подчеркнул, что в ноте Кишинева, переданной Москве, говорилось не о политических властях РФ, а об определенных российских госструктурах, которые допускают злоупотребления в отношении молдавских чиновников. По словам спикера, такого рода проблемы начались после того, как Молдова достигла успеха в расследовании дела об отмывании через Moldinconbank млрд из России и были задержаны причастные к этой схеме лица.

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