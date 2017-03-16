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09:34 (мск), источник: Новый Калининград

Мутко: Содержать стадион для ЧМ-2018 должна Калининградская область

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко ответил отказом на инициативу врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова передать стадион на Острове на баланс федерального центра.

Источник: Новый Калининград

На вопрос представителей СМИ, как он прокомментирует это предложение, Мутко ответил: «Никак». Однако после пообещал региону помощь.

«Мы должны исходить из того, что инициатива провести Чемпионат мира исходит из регионов, городов, что подписаны соглашения, и они прежде всего являются организаторами проведения этого проекта. Конечно, мы исходим из того, что стадион должен принадлежать области, это должен быть объект, который будет здесь эксплуатироваться. Мы его с огромным удовольствием построим и передадим Калининградской области. А здесь, конечно, нужно уже развивать наследие, — сказал Виталий Мутко. — За эти 1,5 года мы поможем здесь создать службу эксплуатации, обучить персонал, менеджмент, управляющих стадионом. Попробуем нанять консультантов, которые помогут в вопросах освоения стадиона. Я знаю, что такой объект, конечно, сложно эксплуатировать, содержать. Но важно его запустить. В Казани три года со дня строительства они запускали, когда каждый квадратный метр был использован по назначению».

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При этом Виталий Мутко заявил, что базовым видом спорта для нового стадиона должен стать футбол.

«И мы обсуждали сегодня, что никто не говорит, что нужно тут какой-то гранд-клуб сразу. В принципе, чтобы базовая команда была, “Балтика” тут есть. А дальше другие возможности есть его эксплуатировать. Но мы будем оказывать содействие обучению персонала, раскрутке этого стадиона уже, как спортивно-концертного объекта, может быть», — добавил вице-премьер.

При этом Мутко признал, что межбюджетные взаимоотношения никто не отменял, и в рамках этой работы есть различные федеральные проекты и программы, которые могли бы помочь региону.

«Но сейчас главная задача — подготовить инфраструктуру к Чемпионату мира и провести на высоком уровне здесь в Калининграде свою подгруппу, четыре матча все-таки. Мы рассчитываем, что здесь так и будет», — сказал он.

Врио губернатора Антон Алиханов в свою очередь заявил, что региональные власти будут вести переговоры с федеральным центром. «Для нас очень важна помощь, о которой говорил Виталий Леонтьевич. Тот опыт и та поддержка, которую нам могут оказать с точки зрения использования стадиона. Программа наследия — это целый отдельный проект, который только-только и в Сочи сейчас входит в стадии самоокупаемости, и объекты Универсиады. Поэтому будем смотреть — в Татарстане есть удачные примеры», — сказал он.

По словам Алиханова, содержание стадиона оценивается в 200−220 млн рублей в год.

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