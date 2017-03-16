Мутко: Содержать стадион для ЧМ-2018 должна Калининградская область

«Мы должны исходить из того, что инициатива провести Чемпионат мира исходит из регионов, городов, что подписаны соглашения, и они прежде всего являются организаторами проведения этого проекта. Конечно, мы исходим из того, что стадион должен принадлежать области, это должен быть объект, который будет здесь эксплуатироваться. Мы его с огромным удовольствием построим и передадим Калининградской области. А здесь, конечно, нужно уже развивать наследие, — сказал Виталий Мутко. — За эти 1,5 года мы поможем здесь создать службу эксплуатации, обучить персонал, менеджмент, управляющих стадионом. Попробуем нанять консультантов, которые помогут в вопросах освоения стадиона. Я знаю, что такой объект, конечно, сложно эксплуатировать, содержать. Но важно его запустить. В Казани три года со дня строительства они запускали, когда каждый квадратный метр был использован по назначению».

На вопрос представителей СМИ, как он прокомментирует это предложение, Мутко ответил: «Никак». Однако после пообещал региону помощь.

При этом Виталий Мутко заявил, что базовым видом спорта для нового стадиона должен стать футбол.

«И мы обсуждали сегодня, что никто не говорит, что нужно тут какой-то гранд-клуб сразу. В принципе, чтобы базовая команда была, “Балтика” тут есть. А дальше другие возможности есть его эксплуатировать. Но мы будем оказывать содействие обучению персонала, раскрутке этого стадиона уже, как спортивно-концертного объекта, может быть», — добавил вице-премьер.

При этом Мутко признал, что межбюджетные взаимоотношения никто не отменял, и в рамках этой работы есть различные федеральные проекты и программы, которые могли бы помочь региону.

«Но сейчас главная задача — подготовить инфраструктуру к Чемпионату мира и провести на высоком уровне здесь в Калининграде свою подгруппу, четыре матча все-таки. Мы рассчитываем, что здесь так и будет», — сказал он.

Врио губернатора Антон Алиханов в свою очередь заявил, что региональные власти будут вести переговоры с федеральным центром. «Для нас очень важна помощь, о которой говорил Виталий Леонтьевич. Тот опыт и та поддержка, которую нам могут оказать с точки зрения использования стадиона. Программа наследия — это целый отдельный проект, который только-только и в Сочи сейчас входит в стадии самоокупаемости, и объекты Универсиады. Поэтому будем смотреть — в Татарстане есть удачные примеры», — сказал он.

По словам Алиханова, содержание стадиона оценивается в 200−220 млн рублей в год.