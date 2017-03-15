Сенат США одобрил кандидатуру Дэна Коутса на пост главы нацразведки

Как передает корреспондент «Интерфакса», голосование еще не завершилось, однако «за» кандидатуру Коутса отдали свой голос 54 члена Сената из 100, «против» — семь. 10 марта профильный комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру Коутса на пост директора нацразведки, «за» проголосовали 13 членов сенатского комитета по разведке из 15, «против» — два.

Дэниел Коутс — американский политик, член Республиканской партии. С 1989 — 1999 год был сенатором США от штата Индиана, за время работы в верхней палате Конгресса состоял в Комитете по вооружённым силам, в Комитете по разведке и в Комитете по труду и человеческим ресурсам.

В 2001—2005 годах работал послом США в Федеративной Республике Германия. По возвращении в США занялся лоббизмом в Вашингтоне, имел среди своих 36 клиентов таких гигантов, как General Electric и Google. В 2010 году вновь избран сенатором США от Индианы и отслужил полный срок мандата, отказавшись в 2016 году от переизбрания.

7 марта 2014 года вместе с сенатором Марком Кёрком направил президенту ФИФА Йозефу Блаттеру письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 года, а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с начинавшимся тогда процессом присоединения Крыма к России. 5 января 2017 года избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Коутса на должность директора Национальной разведки.