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21:50 (мск), источник: Интерфакс

Сенат США одобрил кандидатуру Дэна Коутса на пост главы нацразведки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Большинство членов Сената Конгресса США в среду поддержали кандидатуру Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки.

Источник: Reuters

Как передает корреспондент «Интерфакса», голосование еще не завершилось, однако «за» кандидатуру Коутса отдали свой голос 54 члена Сената из 100, «против» — семь. 10 марта профильный комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру Коутса на пост директора нацразведки, «за» проголосовали 13 членов сенатского комитета по разведке из 15, «против» — два.

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Дэниел Коутс — американский политик, член Республиканской партии. С 1989 — 1999 год был сенатором США от штата Индиана, за время работы в верхней палате Конгресса состоял в Комитете по вооружённым силам, в Комитете по разведке и в Комитете по труду и человеческим ресурсам.

В 2001—2005 годах работал послом США в Федеративной Республике Германия. По возвращении в США занялся лоббизмом в Вашингтоне, имел среди своих 36 клиентов таких гигантов, как General Electric и Google. В 2010 году вновь избран сенатором США от Индианы и отслужил полный срок мандата, отказавшись в 2016 году от переизбрания.

7 марта 2014 года вместе с сенатором Марком Кёрком направил президенту ФИФА Йозефу Блаттеру письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 года, а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с начинавшимся тогда процессом присоединения Крыма к России. 5 января 2017 года избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Коутса на должность директора Национальной разведки.

Комментарии
1
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Хорошо, что должность директора Национальной разведки США займёт политик, не имеющий связей с РФ и относящийся к ней трезво, взвешенно и критически.
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