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12:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Глава Дона наградил лучших судебных приставов региона

Судебные приставы Дона подвели итоги своей работы за минувший год.

15 марта состоялась расширенная коллегия регионального управления Федеральной службы. В ней принял участие губернатор Ростовской области.

Василий Голубев отметил достижения сотрудников ведомства. Лучшим из них он вручил почётные знаки «За ратную службу».

Также глава региона выделил ряд направлений, по которым приставам нужно работать активнее. Это вопросы погашения долгов по зарплате и соблюдения прав детей-сирот на получение жилья.

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