В Калининграде появятся пять новых улиц и морской квартал

В южном районе Калининграда появится квартал с «морской тематикой». Члены топонимической комиссии предложили назвать новые улицы в этом районе Фрегатной, Крейсерской и Флагманской. Народные избранники поддержали предложение экспертов.

В восточном районе, рядом с улицей 3-его Белорусского фронта, появятся улицы Брестская и Беловежская. Таким образом специалисты «продолжили белорусскую тематику».

На заседании также поднимался вопрос о присвоении новым улицам имён погибших героев. Однако заключили, что не стоит «превращать город в братскую могилу».

Решение о присвоении наименований новым улицам Калининграда принимает топонимическая комиссия. В состав входят архитекторы, историки и другие представители общественности. Возглавляет её замглавы горадминистрации Артур Крупин.