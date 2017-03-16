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12:22 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде появятся пять новых улиц и морской квартал

На карте Калининграда появятся пять новых улиц. Наименования, предложенные топонимической комиссией, поддержали депутаты Горсовета на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в среду, 15 марта.

Источник: Калининград.Ru

В южном районе Калининграда появится квартал с «морской тематикой». Члены топонимической комиссии предложили назвать новые улицы в этом районе Фрегатной, Крейсерской и Флагманской. Народные избранники поддержали предложение экспертов.

В восточном районе, рядом с улицей 3-его Белорусского фронта, появятся улицы Брестская и Беловежская. Таким образом специалисты «продолжили белорусскую тематику».

На заседании также поднимался вопрос о присвоении новым улицам имён погибших героев. Однако заключили, что не стоит «превращать город в братскую могилу».

Решение о присвоении наименований новым улицам Калининграда принимает топонимическая комиссия. В состав входят архитекторы, историки и другие представители общественности. Возглавляет её замглавы горадминистрации Артур Крупин.

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