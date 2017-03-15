Порошенко: Блокада уничтожила Украину на Донбассе
Блокада активистами неконтролируемых Киевом территорий Донбасса является очень опасной стратегией действий, которая уничтожила Украину на Донбассе.
Блокада активистами неконтролируемых Киевом территорий Донбасса является очень опасной стратегией действий, которая уничтожила Украину на Донбассе.
— Это уничтожило Украину на Донбассе, это очень опасная стратегия и опасные действия. Мы вынуждены были действовать решительно и эффективно, — сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду вечером.
Он высказал уверенность, что сценарий блокады писался не в Украине, поскольку он направлен на внутреннюю дестабилизацию страны.
— Это (блокада. — Ред.) дало возможность воспользоваться этим абсолютно безответственным политиканам, чтобы достичь две цели. Первое — оправдать решение РФ для того, чтобы признать паспорта так называемых «ЛНР/ДНР», регистрационные документы, автомобильные номера и другое… И второе — национализация, конфискация или простым языком, захват украинских предприятий, передача их олигархам российским или тем, кто убежал из Украины, как Курченко, и сегодня незаконно стали владельцами этих объектов, — сказал президент.
Напомним, Порошенко анонсировал новый закон по Донбассу.