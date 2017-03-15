Порошенко: Блокада уничтожила Украину на Донбассе

— Это уничтожило Украину на Донбассе, это очень опасная стратегия и опасные действия. Мы вынуждены были действовать решительно и эффективно, — сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

Он высказал уверенность, что сценарий блокады писался не в Украине, поскольку он направлен на внутреннюю дестабилизацию страны.

— Это (блокада. — Ред.) дало возможность воспользоваться этим абсолютно безответственным политиканам, чтобы достичь две цели. Первое — оправдать решение РФ для того, чтобы признать паспорта так называемых «ЛНР/ДНР», регистрационные документы, автомобильные номера и другое… И второе — национализация, конфискация или простым языком, захват украинских предприятий, передача их олигархам российским или тем, кто убежал из Украины, как Курченко, и сегодня незаконно стали владельцами этих объектов, — сказал президент.

Напомним, Порошенко анонсировал новый закон по Донбассу.