Порошенко: Украина в марте получит $1 млрд транша от МВФ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина уже в марте сможет получить 1 миллиард долларов транша от Международного валютного фонда. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировал «Интер».

Порошенко напомнил, что 20 марта состоится заседание совета директоров МВФ, на котором будет решен вопрос о выделении 1 миллиарда долларов помощи Украине. Он также заявил, что глава фонда заверила его в том, что выделение помощи Киеву произойдет.

«Я надеюсь, что это (получение 1 миллиарда — ред.) произойдет еще в марте… Транш МВФ — это мощный сигнал для инвесторов», — сказал Порошенко.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что заседание совета директоров состоится 20 марта и добавил, что пенсионная реформа в Украине является ключевой частью договоренностей.