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00:49 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клинтон не исключила возможности баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

Экс-госсекретарь США ранее также являлась сенатором от штата Нью-Йорк.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах президента Дональду Трампу, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка. Об этом сообщил интернет-ресурс TMZ.

По данным его источников, Клинтон в приватной беседе с представителями политических кругов, которая состоялась в Нью-Йорке в прошлом месяце, не исключила, что может баллотироваться в мэры самого большого города США.

Как пишет портал, демократка подчеркнула, что «реально рассматривает» такую возможность
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Как отметили источники издания, Клинтон, которая ранее также занимала должность сенатора Конгресса США от штата Нью-Йорк, «разговаривала с людьми из своего окружения, чтобы измерить уровень интереса и готовности поддержать» ее кандидатуру.

Сопровождавшаяся многочисленными скандалами прошлогодняя кампания по борьбе за пост президента США завершилась выборами 8 ноября, победу на которых, вопреки прогнозу подавляющего большинства экспертов и политологов, одержал республиканец Дональд Трамп.

Клинтон, представлявшая Демократическую партию, согласно официальным отчетам, набрала в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Однако практического значения это не имеет, так как на всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а так называемых выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.

Комментарии
2
Юрий
Больная старушка никак не успокоится...
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Борис
Только этой полоумной, в качестве мэра Нью-Йорка, не хватало.
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