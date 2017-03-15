СМИ: Клинтон не исключила возможности баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

По данным его источников, Клинтон в приватной беседе с представителями политических кругов, которая состоялась в
Как отметили источники издания, Клинтон, которая ранее также занимала должность сенатора Конгресса США от штата
Сопровождавшаяся многочисленными скандалами прошлогодняя кампания по борьбе за пост президента США завершилась выборами 8 ноября, победу на которых, вопреки прогнозу подавляющего большинства экспертов и политологов, одержал республиканец Дональд Трамп.
Клинтон, представлявшая Демократическую партию, согласно официальным отчетам, набрала в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Однако практического значения это не имеет, так как на всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а так называемых выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.