Пентагон готов удвоить число американских военных в Сирии

По данным издания, американскими военными был составлен план, согласно которому предполагается развертывание до 1000 дополнительных военнослужащих в Сирии в ближайшие недели, расширяя таким образом «американское военное присутствие в стране перед наступательной операцией на де-факто столицу Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в РФ — ИФ) Ракку».

Отмечается, что в случае одобрения президентом Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом данного плана, число американских военных в Сирии потенциально удвоится

Отмечается, что в случае одобрения президентом Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом данного плана, число американских военных в Сирии потенциально удвоится

Асад не считает, что США помогут победить террористов в Сирии

В сообщении газеты подчеркивается, что если дополнительные войска будут направлены, они будут оказывать поддержку курдским и арабским вооруженным формированиям. Согласно плану, американские военные будут, в первую очередь, выступать в роли советников, помогая в разминировании и координируя авиационную поддержку коалиции.

Представитель международной коалиции Джон Дорриан 9 марта сообщил, что США отправляют в Сирию дополнительно 400 военнослужащих.

«Можно сказать, что примерно 400 дополнительных военнослужащих будут временно направлены для оказания помощи нашим союзникам в штурме Ракки», — сказал Дорриан.

Как отмечают западные СМИ, общее число находящихся в Сирии американских военных достигает 503 человек.