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23:31 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон готов удвоить число американских военных в Сирии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Пентагон собирается направить по крайней мере еще 1 тыс. военнослужащих в Сирию в преддверии наступления на город Ракку, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника из министерства, знакомого с ситуацией.

Источник: AP 2017

По данным издания, американскими военными был составлен план, согласно которому предполагается развертывание до 1000 дополнительных военнослужащих в Сирии в ближайшие недели, расширяя таким образом «американское военное присутствие в стране перед наступательной операцией на де-факто столицу Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в РФ — ИФ) Ракку».

Отмечается, что в случае одобрения президентом Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом данного плана, число американских военных в Сирии потенциально удвоится
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В сообщении газеты подчеркивается, что если дополнительные войска будут направлены, они будут оказывать поддержку курдским и арабским вооруженным формированиям. Согласно плану, американские военные будут, в первую очередь, выступать в роли советников, помогая в разминировании и координируя авиационную поддержку коалиции.

Представитель международной коалиции Джон Дорриан 9 марта сообщил, что США отправляют в Сирию дополнительно 400 военнослужащих.

«Можно сказать, что примерно 400 дополнительных военнослужащих будут временно направлены для оказания помощи нашим союзникам в штурме Ракки», — сказал Дорриан.

Как отмечают западные СМИ, общее число находящихся в Сирии американских военных достигает 503 человек.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Все недоумки типа Асада прос....рают не только свой трон, но и государства. Сирии, как гос-ва в прошлых границах - нет.
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Борис
Можно понять: США желают свой "кусок пирога" черз поддержку курдов Турции и Ирака, а Россия - свой, через поддержку Асада.
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