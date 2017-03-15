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23:35 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: Подготовка встречи с Трампом продвигается интенсивно

Президент подчеркнул, что украинско-американские отношения активно развиваются.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговорный процесс по проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом продвигается интенсивно и украинско-американские отношения сейчас активно развиваются. Об этом Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, передает пресс-служба АП.

«Я думаю, что украинско-американские отношения имеют фантастическую динамику», — заявил Порошенко.

Глава государства напомнил, что провел телефонные разговоры с Дональдом Трампом, и выразил уверенность, что ситуация для Украины в американском истеблишменте, в Белом доме, в Государственном департаменте США меняется к лучшему.

«И я очень рад этому, потому что приходит большее понимание, больше готовности решительно действовать в защиту свободы и защиту демократии», — подчеркнул президент.

Петр Порошенко напомнил, что во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом они наметили целый ряд конкретных шагов по сотрудничеству.

Глава государства напомнил, что сразу же после выборов и инаугурации Трампа «у нас было очень много специалистов, которые рисовали ситуацию для Украины в абсолютно черных тонах». По его словам, говорили о том, что «за спиной Украины Россия и США договорятся о чем-то тайном, а Украина будет вынуждена выполнять это».

По словам президента, двухпартийная поддержка в Конгрессе и Сенате США, которую имела Украина всегда, на сегодняшний день реализовалась в абсолютной интенсификации контактов между странами.

Как сообщалось, 5 февраля состоялся телефонный разговор Порошенко и Трампа, в ходе которого Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией.

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