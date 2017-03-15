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23:34 (мск), источник: 112.ua

Порошенко пообещал лишать гражданства Украины депутатов, которые имеют несколько паспортов

Президент подчеркнул, что народный депутат при принятии решений не может руководствоваться интересами другого государства.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет лишать гражданства Украины депутатов, которые являются гражданами двух и более стран. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что «ситуация была доведена до абсурда, когда губернатор, народный депутат или государственный чиновник хвастался перед обществом наличием двух или трех паспортов, уверенный в собственной безнаказанности».

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы таких людей лишать украинского гражданства. И я горжусь тем, что по этому поводу я имею полную поддержку украинского общества», — заявил Порошенко.

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы в украинском парламенте были только украинские народные депутаты с украинским гражданством, потому что это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул президент.

Глава государства привел пример, когда народный депутат Андрей Артеменко во время допроса в Генеральной прокуратуре публично заявил, что у него есть второй паспорт.

«Я как президент не собираюсь с этим мириться», — сказал Порошенко и напомнил, что предложил парламенту рассмотреть законопроект, который делает невозможным наличие двойного гражданства. Особенно это касается государственных чиновников и народных депутатов.

По его словам, не может народный депутат или государственный чиновник при принятии важнейших государственных решений руководствоваться интересами иного государства, чем Украина.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады и обозначил как неотложный законопроект о лишении украинского гражданства чиновников, имеющих несколько паспортов других государств.

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