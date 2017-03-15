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00:04 (мск), источник: ТАСС

Экзитпол: на выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте

По данным экзитпола, явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 81%

Источник: AP 2017

ГААГА, 15 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин, Виталий Чугин/. Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министра Марка Рютте победила на завершившихся в Нидерландах парламентских выборах. По данным экзитпола, проведенного компанией Ipsos, эта политическая сила получила 31 место в парламенте.

Крайне правая Партия свободы евроскептика Герта Вилдерса получила 19 мест и делит второе место с "Христианско-демократическим призывом" и "Демократами-66"

Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие.

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Как свидетельствуют данные экзитпола, явка на выборах составила рекордные за последние 20 лет 81%.

Голосование в Нидерландах проходило в условиях обострения миграционных проблем и дипломатического кризиса с Турцией.

Ожидается, что официальные итоги голосования станут известны уже через несколько часов. Результаты экзитполов были объявлены ровно в 21:00 (23:00 мск), несмотря на то, что на избирательных участках в Гааге голосование было продлено и еще продолжается в связи с большим числом желающих. Таким образом итоговые данные могут еще претерпеть изменения.

Учитывая, что для формирования правящей коалиции в Нидерландах необходимо простое депутатское большинство (76 мандатов), то в этом году для формирования коалиции потребуется по меньшей мере 4 партии. Это означает, что у страны впереди крайне сложные переговоры.

Комментарии
10
Дроба
большая россия со своей огромной армией не может избавится. как может маленькая голландия.
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Супер Справедливость
Если изменения и будут, то, по всей видимости не большие..
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Борис
Не хочу хамить, я здесь не для этого.
Но впредь, воздержись от комментов.
Не будим портить друг-другу насторение.
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