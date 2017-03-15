Экзитпол: на выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте
По данным экзитпола, явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 81%
По данным экзитпола, явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 81%
ГААГА, 15 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин, Виталий Чугин/. Народная партия за свободу и демократию (НПСД)
Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие.
Как свидетельствуют данные экзитпола, явка на выборах составила рекордные за последние 20 лет 81%.
Голосование в Нидерландах проходило в условиях обострения миграционных проблем и дипломатического кризиса с Турцией.
Ожидается, что официальные итоги голосования станут известны уже через несколько часов. Результаты экзитполов были объявлены ровно в 21:00 (23:00 мск), несмотря на то, что на избирательных участках в Гааге голосование было продлено и еще продолжается в связи с большим числом желающих. Таким образом итоговые данные могут еще претерпеть изменения.
Учитывая, что для формирования правящей коалиции в Нидерландах необходимо простое депутатское большинство (76 мандатов), то в этом году для формирования коалиции потребуется по меньшей мере 4 партии. Это означает, что у страны впереди крайне сложные переговоры.
Но впредь, воздержись от комментов.
Не будим портить друг-другу насторение.