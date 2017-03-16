Порошенко: Украина как самолет, который имеет два крыла — это демократия и порядок

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главным для Украины сегодня является соблюдение демократии и обеспечения порядка, раскритиковав участников блокады из-за столкновений с полицией. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко напомнил, что во время инцидента с блокадниками некоторые участники «пытались отобрать оружие и побить полицейских, унизить их бранью».

«Я хочу сказать одно: Украина как самолет, который имеет два крыла. Первое — это демократия, второе — это порядок. И лететь может только, когда ты имеешь два крыла», — сказал Президент.

Президент подчеркнул, что он, как глава государства является защитником демократии и защитником порядка.

«Я никому не позволю таким образом издеваться над обществом, издеваться над добровольцами, над героями, над новыми полицейскими, бойцами Национальной гвардии или бойцами Вооруженных Сил Украины, тем, кто считает себя небожителем. Депутатская “корочка” еще не дает тебе права издеваться над людьми», — заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил также, что Украина может снять запрет на перемещение грузов, если предприятия в ОРДЛО вернут украинским собственникам.