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00:07 (мск), источник: Обозреватель

Порошенко предупредил нардепов: паспорт должен быть один

Президент подчеркнул, что «ситуация была доведена до абсурда».

Источник: Reuters

Президент Петр Порошенко обосновал свою законодательную инициативу по предотвращению двойного гражданства в Украине.

Об этом он заявил во время интервью украинским телеканалам.

Президент подчеркнул, что «ситуация была доведена до абсурда, когда губернатор, народный депутат или государственный чиновник хвастался перед обществом наличием двух или трех паспортов, будучи уверенным в собственной безнаказанности».

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы в украинском парламенте были только украинские народные депутаты с украинским гражданством, потому что это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, не может народный депутат или государственный чиновник при принятии важнейших государственных решений руководствоваться интересами иного государства, чем Украина.

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы таких людей лишать украинского гражданства. И я горжусь тем, что по этому поводу у нас есть полная поддержкв украинского общества», — резюмировал Порошенко.

Как сообщал «Обозреватель», Порошенко заявил, что депутатская «корочка» не дает права издеваться над людьми.

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