Голубан заявил, что полицейских в Раду пригласил Антон Геращенко

«Нас пригласил представитель “Народного фронта” прийти в Раду, я не вижу в этом ничего плохого. Это был Антон Геращенко. Я не думаю, что в этом что-то противозаконное. Я пытаюсь довести до общества, даже не до депутатов, что не было полицейского беспредела. Мы люди, которые пытаются из всех сил выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности в Донецкой области в данном случае», — заявил Голубан.

Бойцов Нацгвардии и полицейских на заседание Верховной Рады пропустил нардеп от «Народного фронта» Антон Геращенко. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил полковник полиции Юрий Голубан, который сегодня был парламенте.

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Полицейский подчеркнул, что визит в Киев был совершен по приказу.

«Мы офицеры полиции со строгой субординацией и вертикалью управления. Просто так решить поехать в парламент, у меня даже мысли такой нет. Мы прибыли в Киев по приказу своего непосредственного руководителя для предоставления информации начальнику Нацполиции из первых уст», — добавил полковник полиции.

Отметим, что нардеп Антон Геращенко, который также находился в студии телеканала, подтвердил этот факт.

Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде сегодня появились полицейские и заняли трибуну, чтобы рассказать о конфликте нардепа Парасюка с правоохранителями.

Заседание парламента было закрыто вице-спикером Оксаной Сыроид. По ее мнению, налицо было нарушение регламента и «требований демократии», ведь для выступления силовиков с трибуны нужно было согласие 150 депутатов. В «Народном фронте» заявили, что эти подписи были собраны. В итоге полицейские все-таки выступили.

Напомним, в Славянске на блокпосту около 19:00 14 марта произошел конфликт между правоохранителями при участии нардепа Владимира Парасюка и сторонников блокады. В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.