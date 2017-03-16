Голубан заявил, что полицейских в Раду пригласил Антон Геращенко
Геращенко подтвердил эту информацию.
Геращенко подтвердил эту информацию.
Бойцов Нацгвардии и полицейских на заседание Верховной Рады пропустил нардеп от «Народного фронта» Антон Геращенко. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил полковник полиции Юрий Голубан, который сегодня был парламенте.
«Нас пригласил представитель “Народного фронта” прийти в Раду, я не вижу в этом ничего плохого. Это был Антон Геращенко. Я не думаю, что в этом
Полицейский подчеркнул, что визит в Киев был совершен по приказу.
«Мы офицеры полиции со строгой субординацией и вертикалью управления. Просто так решить поехать в парламент, у меня даже мысли такой нет. Мы прибыли в Киев по приказу своего непосредственного руководителя для предоставления информации начальнику Нацполиции из первых уст», — добавил полковник полиции.
Отметим, что нардеп Антон Геращенко, который также находился в студии телеканала, подтвердил этот факт.
Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде сегодня появились полицейские и заняли трибуну, чтобы рассказать о конфликте нардепа Парасюка с правоохранителями.
Заседание парламента было закрыто
Напомним, в Славянске на блокпосту около 19:00 14 марта произошел конфликт между правоохранителями при участии нардепа Владимира Парасюка и сторонников блокады. В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.