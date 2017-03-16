Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
00:35 (мск), источник: 112.ua

Голубан заявил, что полицейских в Раду пригласил Антон Геращенко

Геращенко подтвердил эту информацию.

Источник: 112.ua

Бойцов Нацгвардии и полицейских на заседание Верховной Рады пропустил нардеп от «Народного фронта» Антон Геращенко. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил полковник полиции Юрий Голубан, который сегодня был парламенте.

«Нас пригласил представитель “Народного фронта” прийти в Раду, я не вижу в этом ничего плохого. Это был Антон Геращенко. Я не думаю, что в этом что-то противозаконное. Я пытаюсь довести до общества, даже не до депутатов, что не было полицейского беспредела. Мы люди, которые пытаются из всех сил выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности в Донецкой области в данном случае», — заявил Голубан.

Читайте также
В УГО не объясняют, каким образом люди в камуфляже сегодня зашли в Раду

Полицейский подчеркнул, что визит в Киев был совершен по приказу.

«Мы офицеры полиции со строгой субординацией и вертикалью управления. Просто так решить поехать в парламент, у меня даже мысли такой нет. Мы прибыли в Киев по приказу своего непосредственного руководителя для предоставления информации начальнику Нацполиции из первых уст», — добавил полковник полиции.

Отметим, что нардеп Антон Геращенко, который также находился в студии телеканала, подтвердил этот факт.

Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде сегодня появились полицейские и заняли трибуну, чтобы рассказать о конфликте нардепа Парасюка с правоохранителями.

Заседание парламента было закрыто вице-спикером Оксаной Сыроид. По ее мнению, налицо было нарушение регламента и «требований демократии», ведь для выступления силовиков с трибуны нужно было согласие 150 депутатов. В «Народном фронте» заявили, что эти подписи были собраны. В итоге полицейские все-таки выступили.

Напомним, в Славянске на блокпосту около 19:00 14 марта произошел конфликт между правоохранителями при участии нардепа Владимира Парасюка и сторонников блокады. В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Футбол: Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Чемпионов
СМИ: Пентагон готов отправить в Сирию еще тысячу военных
Экзитпол: премьер Марк Рютте победил на выборах в Нидерландах
В СК прокомментировали данные СМИ о причинах крушения Ту-154
СМИ: Хиллари Клинтон может баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Число жертв мусорного оползня в Эфиопии достигло 113 человек
Спорт
Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели — о том, что это даст нашему футболу
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь