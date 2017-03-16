Сенат США утвердил Герберта Макмастера помощником президента по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании утвердил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности с сохранением его звания. За это проголосовали 86 сенаторов, 10 выступили против.
Сразу после принятия верхней палатой данного решения Белый дом распространил специальное заявление.
«Президент Дональд Трамп высоко ценит поддержку, оказанную сенатским комитетом по делам вооруженных сил и Сенатом полного состава, которая позволит генералу Макмастеру остаться на службе в сухопутных войсках в своем звании, занимая при этом должность помощника по национальной безопасности», — говорится в тексте.
Обычно помощникам главы государства по национальной безопасности одобрение верхней палаты Конгресса не требуется, в отличие от министров, чьи кандидатуры утверждаются Сенатом. Однако Макмастер изъявил желание сохранить свое нынешнее звание, в связи с этим ему нужно было пройти через аналогичную процедуру.
54-летний Макмастер принимал участие в войне в Персидском заливе (1990-1991 гг.), войне в Ираке (2003-2011 гг.) и операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане (2001-2014 гг.)
Генерал-лейтенант также выступал в качестве эксперта в лондонском Международном институте стратегических исследований.
На посту помощника по нацбезопасности он сменит Майкла Флинна, который был вынужден оставить свою должность после того, как газета The Washington Post сообщила о состоявшейся между ним и послом РФ в США Сергеем Кисляком беседе об антироссийских санкциях.
До этого на том же заседании Сенат утвердил Дэниэла Коутса на посту директора национальной разведки.