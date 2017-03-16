Сенат США утвердил Герберта Макмастера помощником президента по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании утвердил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности с сохранением его звания. За это проголосовали 86 сенаторов, 10 выступили против.

Сразу после принятия верхней палатой данного решения Белый дом распространил специальное заявление.

«Президент Дональд Трамп высоко ценит поддержку, оказанную сенатским комитетом по делам вооруженных сил и Сенатом полного состава, которая позволит генералу Макмастеру остаться на службе в сухопутных войсках в своем звании, занимая при этом должность помощника по национальной безопасности», — говорится в тексте.

Обычно помощникам главы государства по национальной безопасности одобрение верхней палаты Конгресса не требуется, в отличие от министров, чьи кандидатуры утверждаются Сенатом. Однако Макмастер изъявил желание сохранить свое нынешнее звание, в связи с этим ему нужно было пройти через аналогичную процедуру.