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03:31 (мск), источник: ТАСС

Сенат США утвердил Герберта Макмастера помощником президента по нацбезопасности

Макмастер займет место Майкла Флинна, который оставил должность после того, как СМИ сообщили о состоявшейся между ним и послом РФ в США беседе об антироссийских санкциях.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании утвердил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности с сохранением его звания. За это проголосовали 86 сенаторов, 10 выступили против.

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Сразу после принятия верхней палатой данного решения Белый дом распространил специальное заявление.

«Президент Дональд Трамп высоко ценит поддержку, оказанную сенатским комитетом по делам вооруженных сил и Сенатом полного состава, которая позволит генералу Макмастеру остаться на службе в сухопутных войсках в своем звании, занимая при этом должность помощника по национальной безопасности», — говорится в тексте.

Обычно помощникам главы государства по национальной безопасности одобрение верхней палаты Конгресса не требуется, в отличие от министров, чьи кандидатуры утверждаются Сенатом. Однако Макмастер изъявил желание сохранить свое нынешнее звание, в связи с этим ему нужно было пройти через аналогичную процедуру.

54-летний Макмастер принимал участие в войне в Персидском заливе (1990-1991 гг.), войне в Ираке (2003-2011 гг.) и операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане (2001-2014 гг.)

Генерал-лейтенант также выступал в качестве эксперта в лондонском Международном институте стратегических исследований.

На посту помощника по нацбезопасности он сменит Майкла Флинна, который был вынужден оставить свою должность после того, как газета The Washington Post сообщила о состоявшейся между ним и послом РФ в США Сергеем Кисляком беседе об антироссийских санкциях.

До этого на том же заседании Сенат утвердил Дэниэла Коутса на посту директора национальной разведки.

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