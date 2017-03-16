Адвокат Януковича назвал точный адрес его проживания в России
Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы
Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович проживает в российском городе
Такие данные предоставил адвокат адвокатского объединения «Aver Lex Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича, в ответ на заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что адрес проживания
«Адрес, по которому проживает Виктор Янукович (в
Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
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