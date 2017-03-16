Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
01:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Адвокат Януковича назвал точный адрес его проживания в России

Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы экс-президента Украины, заявил, что адрес проживания его клиента в Ростове-на-Дону является действительным.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович проживает в российском городе Ростов-на-Дону в трехэтажном особняке площадью 490 квадратных метров на улице Еременко, 81-В. Здание находится на территории коттеджного городка.

Такие данные предоставил адвокат адвокатского объединения «Aver Lex Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича, в ответ на заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что адрес проживания экс-президента недействителен, сообщает ТСН.

Читайте также
Блокада Донбасса убивает важнейшие промотрасли Украины — Янукович

«Адрес, по которому проживает Виктор Янукович (в Ростове-на-Дону по ул. Еременко) является действительным. Он предоставлен Генеральной прокуратуре и подтвержден не только Государственной миграционной службой Российской Федерации, но и Генеральной прокуратурой РФ. Более того, ГП РФ в своем письме подтвердила Генеральной прокуратуре Украины, что по этому адресу расположен трехэтажный жилой дом, а не какие-то складские помещения», — отметил Сердюк.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Немецкое СМИ: это закончится для Киева неслыханным скандалом
СМИ: Пентагон готов отправить в Сирию еще тысячу военных
Экзитпол: премьер Марк Рютте победил на выборах в Нидерландах
В СК прокомментировали данные СМИ о причинах крушения Ту-154
СМИ: Хиллари Клинтон может баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Число жертв мусорного оползня в Эфиопии достигло 113 человек
Спорт
Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели — о том, что это даст нашему футболу
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь