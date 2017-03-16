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03:11 (мск), источник: VLADNEWS

Суд не вынес решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева

Заседание перенесено на 17 марта.

Источник: AP 2017

Московский городской суд на заседании 15 марта не вынес решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева на постановление Басманного районного суда Москвы от 21 февраля о продлении ареста главы Владивостока. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий, суд перенес заседание на 17 марта, начало — в 14 часов.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сторона обвинения не предоставила Игорю Сергеевичу документы, поэтому защита не успела с ними ознакомиться, — рассказал адвокат. — Считаю, это правильное решение, чтобы соблюсти право Игоря Сергеевича».

Напомним, 15 марта Игорь Пушкарев написалв своей социальной сети: «Сегодня очередной суд. Обжалуем очередное продление ареста. Такое решение принял, как всем известно, Басманный суд Москвы вечером 21 февраля. Считаю свое содержание в СИЗО избыточной мерой и ничем, кроме попытки давления на меня, не могу это объяснить. Я готов, как и мой брат, сотрудничать со следствием и заинтересован в объективном расследовании. Нам нечего скрывать. Скорее всего, апелляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП “Дороги Владивостока” Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам».

Как ранее сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года, а 9 марта Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил его от должности главы Владивостока.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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