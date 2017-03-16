Суд не вынес решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева

Московский городской суд на заседании 15 марта не вынес решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева на постановление Басманного районного суда Москвы от 21 февраля о продлении ареста главы Владивостока. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий, суд перенес заседание на 17 марта, начало — в 14 часов.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сторона обвинения не предоставила Игорю Сергеевичу документы, поэтому защита не успела с ними ознакомиться, — рассказал адвокат. — Считаю, это правильное решение, чтобы соблюсти право Игоря Сергеевича».

Напомним, 15 марта Игорь Пушкарев написалв своей социальной сети: «Сегодня очередной суд. Обжалуем очередное продление ареста. Такое решение принял, как всем известно, Басманный суд Москвы вечером 21 февраля. Считаю свое содержание в СИЗО избыточной мерой и ничем, кроме попытки давления на меня, не могу это объяснить. Я готов, как и мой брат, сотрудничать со следствием и заинтересован в объективном расследовании. Нам нечего скрывать. Скорее всего, апелляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП “Дороги Владивостока” Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам».

Как ранее сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года, а 9 марта Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил его от должности главы Владивостока.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.