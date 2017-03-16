В Рио-де-Жанейро протесты против пенсионной реформы завершились беспорядками
Представители правоохранительных органов применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.
Представители правоохранительных органов применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.
Представители правоохранительных органов применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.
В результате беспорядков пострадал по меньшей мере один человек. Как сообщил телеканал Globo, речь идет о 50-летней Монике Лиме, одной из участниц акции. Она доставлена в больницу с травмой ноги.
Профсоюзы и общественные организации Бразилии организовали в среду по всей стране акции протеста и забастовки с целью добиться от властей отказа от проведения пенсионной реформы и внесения изменений в трудовое законодательство. Некоторые трассы в крупных городах оказались перекрыты митингующими. Эти акции привели к тому, что во многих населенных пунктах образовались многокилометровые пробки. В
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Работники транспорта также не вышли на работу в таких городах, как Ресифи, Куритиба и
31 августа бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об импичменте Дилме Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост
Одной из инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа — повышение пенсионного возраста и сокращения льгот для ряда категорий граждан.