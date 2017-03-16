В Рио-де-Жанейро протесты против пенсионной реформы завершились беспорядками

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 марта. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Протесты против пенсионной реформы, организованные в среду в центре Рио-де-Жанейро, завершились столкновениями манифестантов с сотрудниками муниципальной гвардии.

В результате беспорядков пострадал по меньшей мере один человек. Как сообщил телеканал Globo, речь идет о 50-летней Монике Лиме, одной из участниц акции. Она доставлена в больницу с травмой ноги.

Профсоюзы и общественные организации Бразилии организовали в среду по всей стране акции протеста и забастовки с целью добиться от властей отказа от проведения пенсионной реформы и внесения изменений в трудовое законодательство. Некоторые трассы в крупных городах оказались перекрыты митингующими. Эти акции привели к тому, что во многих населенных пунктах образовались многокилометровые пробки. В Сан-Паулу общая длина участков дорог с затрудненным движением в час пик достигла 201 километра.