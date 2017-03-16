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04:33 (мск), источник: ТАСС

В Рио-де-Жанейро протесты против пенсионной реформы завершились беспорядками

Представители правоохранительных органов применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Источник: AP 2017

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 марта. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Протесты против пенсионной реформы, организованные в среду в центре Рио-де-Жанейро, завершились столкновениями манифестантов с сотрудниками муниципальной гвардии.

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Представители правоохранительных органов применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате беспорядков пострадал по меньшей мере один человек. Как сообщил телеканал Globo, речь идет о 50-летней Монике Лиме, одной из участниц акции. Она доставлена в больницу с травмой ноги.

По данным организаторов, общее число манифестантов в Рио-де-Жанейро составило 20 тыс. человек

Профсоюзы и общественные организации Бразилии организовали в среду по всей стране акции протеста и забастовки с целью добиться от властей отказа от проведения пенсионной реформы и внесения изменений в трудовое законодательство. Некоторые трассы в крупных городах оказались перекрыты митингующими. Эти акции привели к тому, что во многих населенных пунктах образовались многокилометровые пробки. В Сан-Паулу общая длина участков дорог с затрудненным движением в час пик достигла 201 километра.

В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро однодневную забастовку объявили водители автобусов и сотрудники метро, поэтому общественный транспорт в течение всего дня функционировал не в полном объеме.

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Работники транспорта также не вышли на работу в таких городах, как Ресифи, Куритиба и Белу-Оризонти. В Рио-де-Жанейро к акции протеста присоединились учителя десятков средних школ, из-за чего там были отменены занятия.

В бразильской столице несколько сотен демонстрантов заняли здание Министерства финансов

31 августа бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об импичменте Дилме Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

Одной из инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа — повышение пенсионного возраста и сокращения льгот для ряда категорий граждан.

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