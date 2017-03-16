Трамп назвал произволом решение суда о блокировании антииммиграционного указа

«Это беспрецедентный судебный произвол», — сказал он, выступая в американском штате Теннесси.

Ранее американские СМИ сообщили, что федеральный судья в американском штате Гавайи заблокировал новый указ Трампа, временно запрещающий въезд в страну гражданам шести стран, за несколько часов до вступления документа в силу, Отмечается, что федеральный окружной судья Деррик Уотсон принял решение о приостановке действия указа в среду, тем самым запретив его вступление в силу в четверг, 16 марта.

Президент США Дональд Трамп подписал 6 марта новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США будет временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением — Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Первая версия указа вышла в январе 2017 года, однако в итоге власти от нее отказались.