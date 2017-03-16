Российская делегация под руководством вице-премьера Юрия Трутнева начинает работу в Индии

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Сегодня начинается рабочая поездка делегации под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Республику Индия. В составе российской делегации работают главы дальневосточных регионов, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В ходе поездки запланировано проведение «круглого стола» с представителями индийского бизнеса в Мумбаи, а также переговоры с руководителями крупнейших индийских конгломератов. Кроме того, состоится встреча с руководством Правительства Республики Индия. Стороны обсудят перспективы работы индийских компаний и совместные проекты на российском Дальнем Востоке.

Отметим, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот края с Индией составил 21,3 млн. долл. США. Основные позиции экспорта: каменный уголь и нефтепродукты. Импорт был представлен изделиями из кожи, а также машинами и оборудованием.

У Хабаровского края налажены давние связи с индийскими партнерами. Так, уже более 40 лет заказы для промышленных предприятий этой страны выполняет хабаровский завод «Дальэнергомаш». В 2015 году предприятие изготовило и поставило энергетическое оборудование для металлургических комбинатов «Дургапур» и «Бокаро».

Наиболее серьезный пример военно-технического сотрудничества последних лет — передача в 2012 году индийским ВМС атомной подводной лодки «Нерпа», построенной на Амурском судостроительном заводе. Амурский судостроительный завод осуществляет сервисное обслуживание лодки.

Кроме того, как в прошлом году по итогам саммита БРИКС заявлял президент Владимир Путин, Россия будет работать вместе с Индией над самолетом пятого поколения.

В ходе рабочей поездки власти края предложат индийским инвесторам ряд совместных проектов в области судостроения, строительства, сельского хозяйства, рыбопереработки.