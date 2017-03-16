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06:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Голодающий депутат Думы Владивостока Приходько ждет ответа Путина

В ночь с 26 на 27 февраля депутат Думы города Владивостока Александр Приходько объявил голодовку. Таким способом он намерен привлечь внимание президента России Владимира Путина к собственной судьбе. Об этом сообщает ИА «Дейта».

«С сегодняшнего дня я объявляю голодовку, пока президент РФ Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, возбужденным СК РФ против меня, а также возбудит открытое обсуждение моих проектов — по климату, “город будущего”, и, чтобы по громким делам народ мог сам судить преступников в интернете», — рассказал тогда народный избранник спального микрорайона БАМ ИА «Дейта».

В интервью нашему изданию на восемнадцатый день голодовки Александр Приходько сообщил, что по прежнему требует скорейшего рассмотрения в суде дела, которое было заведено на него еще в 2015 году (рассмотрение дела откладывается вот уже несколько раз по различным причинам, в том числе неявке истцов). Напомним, что Александр Приходько обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью работникам свалки бытовых отходов в Артеме.

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«Голодаю я все эти дни почти “мокрым способом”, не ем, но пью воду, которая почему-то в организме не держится, сразу же выходит с пустой рвотой. Голодаю дома, под присмотром родных. Я на больничном, так что голодовка моя на зарплату не влияет. За время голодовки я успел похудеть со 127 кг до 112 то есть на 15 килограмм. От Путина по-прежнему тишина. Вчера было много звонков, коллеги меня поддерживают, были, впрочем, требования — хватит голодать! Другие прямо требовали отказаться от сухой голодовки, Путину и властям не до меня, и нечего себя гробить! Спасибо этим людям, что в них есть и сочувствие и сострадание. Вчера целый день тошнота и рвота, достало, вечером съездили с семьёй в магазин, после физического напряга еле передвигался по квартире, была очень сильная головная боль. Сегодня слабая головная боль».

Фото: Александр Приходько.

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