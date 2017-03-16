Партия премьера Нидерландов лидирует на выборах после подсчета 54% голосов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Праволиберальная нидерландская «Народная партия за свободу и демократию» (VVD), которую возглавляет
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Праволиберальная нидерландская «Народная партия за свободу и демократию» (VVD), которую возглавляет
Согласно предварительным результатам, партия премьера получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом — 19 мест.
Второе место с «Партией свободы» разделят «Христианско-демократический призыв» и партия «Демократы-66», отмечает нидерландское новостное агентство ANP.
Первые данные exit polls показывали практически такие же результаты.
Нижняя палата парламента Нидерландов (генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.