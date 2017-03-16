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06:51 (мск), источник: РИА Новости

Партия премьера Нидерландов лидирует на выборах после подсчета 54% голосов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Праволиберальная нидерландская «Народная партия за свободу и демократию» (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, лидирует на парламентских выборах по результатам подсчета 54% голосов, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: AFP 2017

Согласно предварительным результатам, партия премьера получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом — 19 мест.

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Второе место с «Партией свободы» разделят «Христианско-демократический призыв» и партия «Демократы-66», отмечает нидерландское новостное агентство ANP.

Первые данные exit polls показывали практически такие же результаты.

Явка, по предварительным данным, составила 81%

Нижняя палата парламента Нидерландов (генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

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