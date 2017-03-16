«Демвыбор» и НОД вступили в борьбу за центр Хабаровска

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

В конфликт, но заочно, за место в центре Хабаровска вступили две противоборствующие политические силы: партия «Демократический выбор» и «Национально-освободительное движение. В мэрию поступили две заявки на проведение митинга в один день 26 марта, в центре города, но по диаметрально противоположным поводам — в поддержку власти и с критикой ее действий, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Вчера мы отнесли в мэрию нашу заявку на проведение 26 марта митинга, посвященного коррупции в высших эшелонах власти. Место, которые мы указали в заявке, пруды на Уссурийском бульваре. Как же мы были ошарашены, когда в администрации нам сказали, что, скорее всего, не согласуют заявку, потому как практически весь центр, улицы Ленина, Муравьева-Амурского, Серышева, оба бульвара, все центральные площади, с 09.00 до 20.00 уже застолбили для проведения своей акции члены НОД! Они, видимо, прознали о нашей акции, которая ранее была анонсирована как всероссийская, и решили помешать. По крайней мере, пришли прямо к открытию администрации, стояли с заявлением с раннего утра, — с трудом сдерживая эмоции, рассказал руководитель реготделения «Демократического выбора» Алексей Ворсин. — Я очень сомневаюсь, что их мероприятие может идти столько часов подряд, с 09.00 до 20.00, как они указали в своей заявке. Ходить 11 часов с транспарантами по Хабаровску — это ж просто бред! То есть очевидно здесь противодействие провластных движений, которые пытаются таким способом сорвать нам проведение митинга.

Своими соображениями по этому поводу Алексей Ворсин поделился и в соцсети, собрав отклики горожан, также недоумевающих и возмущающихся странным совпадением.

В НОД, между тем, решительно открещиваются от обвинений в злонамеренности.

— Мы ни о каких акциях других партий не слышали, а все подозрения, будто мы специально проводим митинг, чтобы кому-то помешать, досужие домыслы! — заверил координатор НОД в Хабаровском крае Армен Хачатрян. — Что касается большого количества разных мест по центру города, то дело в том, что у нас запланирован митинг-автопробег, то есть впереди будет двигаться машина, а за ней пойдут участники митинга, как проходит «Бессмертный полк», поэтому и места потребуется больше. Наш митинг по обыкновению посвящен восстановлению суверенитета России и предотвращению госпереворота в стране. Причем подобные акции мы проводим уже в течение четырех лет, поэтому все обвинения абсолютны беспочвенны.

Однако мысль о мирном решении спорного вопроса, к примеру, проведении воего мероприятия рядышком с «Демвыбором», большого отклика у Армена Хачатряна не вызвала.

— Мы ответа на нашу заявку еще не получили. Думаю, Хабаровск — город большой, и место всем найдется. Я считаю, кто хочет — всегда проведет свою акцию. И, может, где-то и недалеко от центра, — сказал он.

Алексей Ворсин в отличие от него не против политической конкуренции бок о бок:

— Мы готовы провести митинг по соседству с НОД. Пусть только между нами будет 100−200 метров, и, думаю, никто никому не помешает.

Окончательно решить спорный вопрос должна администрация Хабаровска. Сегодня, говорят в противоборствующих организациях, станет ясно, быть 26 марта двум митингам в центре Хабаровска или нет.