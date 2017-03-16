«Демвыбор» и НОД вступили в борьбу за центр Хабаровска
Две разнонаправленные политические акции намечены на одну дату и практически в одном месте.
Две разнонаправленные политические акции намечены на одну дату и практически в одном месте.
Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.
В конфликт, но заочно, за место в центре Хабаровска вступили две противоборствующие политические силы: партия «Демократический выбор» и «Национально-освободительное движение. В мэрию поступили две заявки на проведение митинга в один день 26 марта, в центре города, но по диаметрально противоположным поводам — в поддержку власти и с критикой ее действий, сообщает корр. ИА AmurMedia.
— Вчера мы отнесли в мэрию нашу заявку на проведение 26 марта митинга, посвященного коррупции в высших эшелонах власти. Место, которые мы указали в заявке, пруды на Уссурийском бульваре. Как же мы были ошарашены, когда в администрации нам сказали, что, скорее всего, не согласуют заявку, потому как практически весь центр, улицы Ленина,
Своими соображениями по этому поводу Алексей Ворсин поделился и в соцсети, собрав отклики горожан, также недоумевающих и возмущающихся странным совпадением.
В НОД, между тем, решительно открещиваются от обвинений в злонамеренности.
— Мы ни о каких акциях других партий не слышали, а все подозрения, будто мы специально проводим митинг, чтобы
Однако мысль о мирном решении спорного вопроса, к примеру, проведении воего мероприятия рядышком с «Демвыбором», большого отклика у Армена Хачатряна не вызвала.
— Мы ответа на нашу заявку еще не получили. Думаю, Хабаровск — город большой, и место всем найдется. Я считаю, кто хочет — всегда проведет свою акцию. И, может,
Алексей Ворсин в отличие от него не против политической конкуренции бок о бок:
— Мы готовы провести митинг по соседству с НОД. Пусть только между нами будет 100−200 метров, и, думаю, никто никому не помешает.
Окончательно решить спорный вопрос должна администрация Хабаровска. Сегодня, говорят в противоборствующих организациях, станет ясно, быть 26 марта двум митингам в центре Хабаровска или нет.