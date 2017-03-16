К управлению корпорацией развития Иркутской области просят допустить их депутаты ЗС

Об этом он заявил на сессии ЗС 15 марта 2017 года. Спикер отметил, что это позволит снять часть вопросов, которые сейчас возникают у депутатов по работе КРИО, которая за все годы существования, имея 2 млрд рублей, не помогла реализоваться ни одной проекту.

Одним из таких вопросов для депутатов стал недавно созданный Фонд микрокредитования Иркутской области, учредителем которого выступили, в том числе частные организации Ангарского городского округа. Парламентариев беспокоит вопрос нахождения частных инвесторов в этом проекте и безопасность 100 млн рублей, вложенных КРИО в этот фонд. Как пояснил министр экономического развития Антон Логашов, законодательство предусматривается возможность участия частного инвестора в подобных проектах. «Мы говорим, что в Иркутской области должен быть здоровый инвестиционный климат. Тогда что плохого, что там участвует частная структура? Если мы их убираем, то на этого должны быть какие-то причины», — пояснил министр.

Депутат Анатолий Дубас поинтересовался, почему Фонд микрокредитования Иркутской области нельзя было создать только на областные деньги или на базе организаций Иркутска. Антон Логашов ответил, что эти вопросы неоднократно обсуждались в министерстве экономического развития. «Когда мы в 2016 году озадачились этой проблемой, мы увидели, что фонды в целом работают неэффективно. И, посмотрев весь список фондов, мы увидели, что наиболее эффективный и соответствующий требованиям федерального законодательства — это ангарский фонд», — сказал Антон Логашов. Впрочем, председатель комитета собственности ЗС Ольга Носенко с ним не согласилась, заявив, что лучшим по показателям является Зиминский фонд микрокредитования.