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07:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

К управлению корпорацией развития Иркутской области просят допустить их депутаты ЗС

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка попросил ввести депутатов в орган управления региональной корпорацией развития.

Источник: Reuters

Об этом он заявил на сессии ЗС 15 марта 2017 года. Спикер отметил, что это позволит снять часть вопросов, которые сейчас возникают у депутатов по работе КРИО, которая за все годы существования, имея 2 млрд рублей, не помогла реализоваться ни одной проекту.

Одним из таких вопросов для депутатов стал недавно созданный Фонд микрокредитования Иркутской области, учредителем которого выступили, в том числе частные организации Ангарского городского округа. Парламентариев беспокоит вопрос нахождения частных инвесторов в этом проекте и безопасность 100 млн рублей, вложенных КРИО в этот фонд. Как пояснил министр экономического развития Антон Логашов, законодательство предусматривается возможность участия частного инвестора в подобных проектах. «Мы говорим, что в Иркутской области должен быть здоровый инвестиционный климат. Тогда что плохого, что там участвует частная структура? Если мы их убираем, то на этого должны быть какие-то причины», — пояснил министр.

Депутат Анатолий Дубас поинтересовался, почему Фонд микрокредитования Иркутской области нельзя было создать только на областные деньги или на базе организаций Иркутска. Антон Логашов ответил, что эти вопросы неоднократно обсуждались в министерстве экономического развития. «Когда мы в 2016 году озадачились этой проблемой, мы увидели, что фонды в целом работают неэффективно. И, посмотрев весь список фондов, мы увидели, что наиболее эффективный и соответствующий требованиям федерального законодательства — это ангарский фонд», — сказал Антон Логашов. Впрочем, председатель комитета собственности ЗС Ольга Носенко с ним не согласилась, заявив, что лучшим по показателям является Зиминский фонд микрокредитования.

«Мы должны этот вопрос контролировать, — заявил Анатолий Дубас. — Мы частному лицу отдаем 100 млн рублей из областного бюджета, а вдруг завтра частное лицо примет какое-то решение и 100 млн рублей куда-то уйдут. И потом мы разведём руками — фонд лопнул». Министр сказал, что деятельность фонда строго регламентируется и контролируется. А риски потери средств КРИО страхуются гарантийным фондом Иркутской области и 14 федеральными требованиями, соблюдение которых строго контролируется при выдаче любых займов.

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