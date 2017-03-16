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08:23 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ВКУ призвал Президента к общественным слушаниям о двойном гражданстве

Всемирный конгресс украинцев просит Петра Порошенко назначить публичные слушания о двойном гражданстве.

Источник: Telegraf.com.ua

Всемирный конгресс украинцев обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с призывом провести общественные слушания относительно поданного им законопроекта, который предусматривает лишение украинского гражданства тех лиц, которые имеют двойное гражданство.

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Письмо с этим призывом на имя президента Украины направил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

«Всемирный конгресс украинцев как выразитель интересов многомиллионной украинской диаспоры, которая является интегральной частью украинского народа, просит Вас назначить публичные слушания для обстоятельного обсуждения на соответствующем государственном уровне Проекта Закона с участием экспертов и гражданского общества в Украине и диаспоре, включая и ВКУ», — говорится в письме.

В письме также высказывается сомнение в соответствии законопроекта как минимум трем статьям Конституции Украины.

«СКУ был бы благодарен за выяснение оснований для внесения значительных изменений в законодательство Украины, которые ограничивают права граждан Украины, поскольку Пояснительная записка к Проекту Закона не дает исчерпывающего ответа на этот вопрос», — пишет Чолий.

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