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08:13 (мск), источник: ТАСС

Бюджет Госдепа планируется урезать на 28%, Пентагона — увеличить на 10%

Также расходы на деятельность NASA в следующем финансовом году планируется урезать примерно на 1%

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Финансирование Госдепартамента США в будущем году планируется сократить на 28%, а Пентагона — увеличить на 10%.

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Об этом сообщил на брифинге для журналистов директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

«Я бы сказал, что речь идет о сокращении на 28%», — сказал руководитель управления. «То, что вы увидите в бюджете Госдепартамента, является отражением урезания программ иностранной помощи», — пояснил он. Последние оказываются главным образом через Агентство международного развития (АМР), которое входит в структуру Госдепартамента США. «Мы считаем, что защитили ядро дипломатических функций Госдепартамента», — добавил Малвэни.

Он подтвердил, что правительство в четверг обнародует проект федерального бюджета США на 2018-й финансовый год. Будет представлен усеченный вариант этого документа, отражающий лишь основные положения проекта бюджета-2018, уточнил он.

В полном виде проект бюджета на следующий финансовый год (начнется 1 октября) будет направлен на рассмотрение Конгресса США в мае

Принятые решения — «это не показатель отношения президента (США Дональда Трампа) к Госдепартаменту», отметил Малвэни. Нынешний глава вашингтонской администрации «твердо верит в то, что делает госсекретарь (США Рекс) Тиллерсон», заверил он.

Бюджет жесткой силы

По его словам, ассигнования на нужды военного ведомства в 2018 году исполнительная ветвь власти предлагает Конгрессу США увеличить на 10%, или на $54 млрд, а на деятельность Министерства национальной безопасности — на 6%.

Предусматривается и расширение финансирование ядерного арсенала США

«В действительности мы увеличили (в проекте) оборонные расходы по линии Министерства энергетики на ядерную триаду», — сказал Малвэни.

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«Это не бюджет мягкой силы. Это бюджет жесткой силы, и это было сделано намеренно. Президент хочет совершенно ясно послать сигнал нашим союзникам и нашим потенциальным противникам, заключающийся в том, что нынешняя администрация опирается на жесткую силу», — подчеркнул Малвэни.

В этом году на работу Госдепартамента и АМР ассигновано $50,1 млрд. Данная сумма составляет чуть более 1% расходной части федерального бюджета США. В случае одобрения Конгрессом замыслов увеличения расходов на оборону они составят в следующем году около $603 млрд.

Малвэни также рассказал, что законодательной ветви власти будет направлен запрос на дополнительное финансирование сфер обороны и безопасности в текущем финансовом году в размере $30 млрд. Эти средства предполагается пустить «на укрепление пограничного контроля», отметил специалист. В соответствии с изложенными им сведениями, этот запрос предусматривает в том числе выделение $1,5 млрд на строительство защитной стены на границе США и Мексики для пресечения нелегальной иммиграции. Трамп множество раз предупреждал о намерении создать данный барьер, причем за счет южного соседа США.

Как заявил Малвэни, средства на сооружение стены будут заложены и в проекте бюджета-2018

Конкретных цифр при этом он не упоминал.

Бюджет NASA

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Расходы на деятельность Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в следующем финансовом году планируется урезать примерно на 1%.

«В целом бюджет NASA сокращен очень незначительно, кажется, на 1%», — заявил Малвэни.

В настоящее время на работу NASA выделяется порядка $19,3 млрд

Как он отметил, предполагается произвести перераспределение средств в рамках бюджета NASA, чтобы увеличить ассигнования на ряд «приоритетов президента (США Дональда Трампа), и это включает исследование других планет».

Комментарии
2
Eboni Shupert
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TURBODED
чем интересно ответят едросы ?...
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