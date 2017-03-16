Новейший боевой корабль впервые открыл огонь в Приморье

Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа заводских ходовых испытаний, экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы, в частности, проверялась работа 100 -мм артиллерийской установки А-190−01. По словам представителей экипажа, стрельба прошла успешно, все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

В ближайшее время экипажу предстоит провести стрельбы из всех видов вооружения корабля, провести учения по ПВО. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией, в том числе с посадкой вертолетов Ка-27 на палубу корабля.

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— В ходе проведения ЗХИ, экипаж корабля совместно с представителями промышленности уже проверил работоспособность систем и механизмов корвета в море. Также проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, — уточнил начальник отдела информационного обеспеченияпресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев. — Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

Напомним, что корвет «Совершенный» — четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Длина корвета более ста метров, водоизмещение 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Корабль вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран», зенитно-ракетным комплексом «Редут», противолодочным/противоторпедным комплексом «Пакет-НК», артиллерийской установкой А-190−01 калибра 100 мм и двумя установками АК-630М калибра 30 мм. Кроме того, корвет оснащен мощным радиолокационным и радиоэлектронным оборудованием. На корме установлена вертолетная площадка с ангаром для базирования противолодочного вертолета Ка-27.

В настоящее время на Амурском судостроительном заводе строятся три аналогичных корабля, предназначенных для Тихоокеанского флота.