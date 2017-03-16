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07:35 (мск), источник: Om1.ru

В Омском районе не хотят увольнять депутатов, скрывших доходы

Прокуратура обещала проконтролировать, чтобы трёх народных избранников лишили полномочий как можно скорее.

Во время проверки прокуратура Омского района обнаружила, что в Лузинском сельском поселении три депутата работают на незаконных основаниях.

Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд не представили справки о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера. Российское законодательство о противодействии коррупции относит такую отчётность к важным обязанностям депутата. Закон предписывает досрочно прекращать полномочия депутатов, которые не исполняют эту обязанность.

Прокуратура направила в Совет Лузинского сельского поселения информацию о результатах проверки. Однако Великодный, Крутиков и Нейфельд по-прежнему остались на своих местах.
Тогда прокуратура обратилась в суд, требуя признать незаконным бездействие Совета, и выиграла дело.

Как пояснили Om1.ru в прокуратуре Омской области, у ведомства есть основания полагать, что Совет будет оспаривать решение суда. Поэтому прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений.

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