В Омском районе не хотят увольнять депутатов, скрывших доходы
Прокуратура обещала проконтролировать, чтобы трёх народных избранников лишили полномочий как можно скорее.
Прокуратура обещала проконтролировать, чтобы трёх народных избранников лишили полномочий как можно скорее.
Во время проверки прокуратура Омского района обнаружила, что в Лузинском сельском поселении три депутата работают на незаконных основаниях.
Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд не представили справки о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера. Российское законодательство о противодействии коррупции относит такую отчётность к важным обязанностям депутата. Закон предписывает досрочно прекращать полномочия депутатов, которые не исполняют эту обязанность.
Прокуратура направила в Совет Лузинского сельского поселения информацию о результатах проверки. Однако Великодный, Крутиков и Нейфельд
Тогда прокуратура обратилась в суд, требуя признать незаконным бездействие Совета, и выиграла дело.
Как пояснили Om1.ru в прокуратуре Омской области, у ведомства есть основания полагать, что Совет будет оспаривать решение суда. Поэтому прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений.