В Омском районе не хотят увольнять депутатов, скрывших доходы

Во время проверки прокуратура Омского района обнаружила, что в Лузинском сельском поселении три депутата работают на незаконных основаниях.

Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд не представили справки о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера. Российское законодательство о противодействии коррупции относит такую отчётность к важным обязанностям депутата. Закон предписывает досрочно прекращать полномочия депутатов, которые не исполняют эту обязанность.

Прокуратура направила в Совет Лузинского сельского поселения информацию о результатах проверки. Однако Великодный, Крутиков и Нейфельд по-прежнему остались на своих местах.

Тогда прокуратура обратилась в суд, требуя признать незаконным бездействие Совета, и выиграла дело.

Как пояснили Om1.ru в прокуратуре Омской области, у ведомства есть основания полагать, что Совет будет оспаривать решение суда. Поэтому прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений.