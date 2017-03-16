На Дону штаб по безопасности электроснабжения возглавил Владимир Крупин
Руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в Ростовской области стал замгубернатора Владимир Крупин.
Руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в Ростовской области стал замгубернатора Владимир Крупин.
Соответствующее постановление было принято 15 марта, сообщает сайт донского правительства.
Данное ведомство создали в 2008 году для безопасной эксплуатации объектов при нарушениях в электроснабжении региона.