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08:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

МИД РК: сирийская оппозиция все-таки не приедет на переговоры в Астану

Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции могут приехать в Астану в ночь на четверг 16 марта.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. Сирийская вооруженная оппозиция не приедет на переговоры в Астану, сообщил Sputnik Казахстан руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

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Третий раунд межсирийских переговоров начался в Астане во вторник и должен был завершиться в среду. Ожидалось, что вооруженная оппозиция Сирии не примет участия во встрече, так как ранее они заявили об отказе. Позже МИД Казахстана сообщил, что в ночь на четверг ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов сирийской оппозиции, таким образом, переговоры были продлены на один день.

«Я могу вам сообщить, что вчера вечером поступила информация о том, что представители сирийской вооруженной оппозиции все-таки не приедут в Астану», — сказал Жайнаков по телефону.

Ранее в Астане прошли два этапа переговоров по Сирии — 23—25 января и 15—16 февраля. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.

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