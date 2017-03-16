МИД РК: сирийская оппозиция все-таки не приедет на переговоры в Астану

Третий раунд межсирийских переговоров начался в Астане во вторник и должен был завершиться в среду. Ожидалось, что вооруженная оппозиция Сирии не примет участия во встрече, так как ранее они заявили об отказе. Позже МИД Казахстана сообщил, что в ночь на четверг ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов сирийской оппозиции, таким образом, переговоры были продлены на один день.

«Я могу вам сообщить, что вчера вечером поступила информация о том, что представители сирийской вооруженной оппозиции все-таки не приедут в Астану», — сказал Жайнаков по телефону.