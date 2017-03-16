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07:51 (мск), источник: Tengrinews

Парламент ратифицировал протокол о возвращении Россией земель Казахстану

Cрок соглашения об аренде испытательного полигона Эмба истек 1 января 2017 года.

Источник: Tengrinews

Сенат Парламента ратифицировал протокол между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия соглашения между странами условий использования и аренды полигона Эмба, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«В рамках протокола предусмотрена передача Российской Федерацией Республике Казахстан земельных участков движимого и недвижимого имущества полигона Эмба в природном для дальнейшей эксплуатации состоянием с учетом их амортизации», — отметил в ходе заседания Сената заместитель министра обороны Окас Сапаров.

Прием передачи полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из полномочных представителей сторон.

«Вывод полигона из аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона. В частности, возвращаемые земли могут быть в дальнейшем использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйствам, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки, добычи полезных ископаемых», — сообщил Окас Сапаров.

Целью протокола является прекращение действий ранее заключенных Республикой Казахстана соглашения об условиях использования и аренды полигона и договора об аренде испытательного полигона.

Напомним, срок соглашения об аренде испытательного полигона истек 1 января 2017 года. Для передачи полигона Казахстану была создана специальная комиссия. К.

азахстан не имеет претензий к российской стороне по исполнению обязательств. Как будут использоваться казахстанские земли, возвращенные Россией.

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