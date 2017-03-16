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10:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Депутаты волгоградской гордумы в рабочем порядке катаются на автобусах

В Волгограде депутаты городского парламента в составе межведомственной рабочей группы продолжают инспектировать работу городского общественного транспорта в рамках реализации КТС Волгограда, сообщает ВДТВ.

15 марта состоялось второе выездное совещание группы, которое парламентарии и представители профильных комитетов провели во время поездки по Волгограду на автобусе № 21, проехав от Центрального района до Краснооктябрьского.

В ходе выездного совещания члены рабочей группы также ознакомились с работой горэлектротранспорта, проехав на троллейбусе № 8 от остановки «39-я Гвардейская» до «Ул. Порт-Саида».

По информации, которая была озвучена во время прогулки депутатов на общественном транспорте, в рамках реализации комплексной транспортной схемы в Волгограде состоится обновление подвижного состава МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что в феврале городские парламентарии уже проверяли общественный транспорт, лично на нем прокатившись. И вчерашняя поездка не станет завершающей. Депутаты пообещали, что будут раз в две недели совершать выездные совещания на маршрутах городского транспорта, чтобы на месте выявлять существующие проблемы, выслушивать пожелания волгоградцев.

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