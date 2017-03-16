Чиновников из Минприроды и белгеологии подозревают в срыве госпрограммы

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Комитет государственной безопасности (КГБ) и Комитет государственного контроля (КГК) выявили факты нецелевого расходования бюджетных средств и фактический срыв исполнения госпрограммы специалистами госпредприятия «Белгеология» и одним из высокопоставленных чиновников из Минприроды, возбуждены уголовные дела.

Как сообщил в вечернем эфире телеканал «Беларусь 1», в рамках госпрограммы были выделены средства на проведение геодезической разведки, заключены договоры с буровыми предприятиями. Однако полный объем изысканий выполнен не был. Для того, чтобы на бумаге не срывать выполнение госпрограммы, чиновники Минприроды вынудили подчиненных оформить подложные документы.

Телеканал напомнил, что в марте 2016 года Совмин утвердил госпрограмму по защите флоры и фауны Беларуси, изысканиям в области полезных ископаемых.

КГБ и КГК провели проверки и выявили незаконное получение средств из республиканского бюджета. Так, только в октябре 2016 года были заключены три договора с Республиканским научно-производственным центром по геологии («Белгеология») на выполнение изыскательских работ на сумму более четырех миллионов рублей. Но геологоразведка осуществлялась только на бумаге.

Поскольку исполнение программы курировало Минприроды, они решили замолчать факт ее неисполнения, чтобы избежать наказания. В итоге это стоило бюджету страны почти 600 тысяч долларов, отмечает телеканал.

По итогам проверки и выявленным фактам ДФР КГК возбудило уголовное дело, по нему признаны подозреваемыми четыре руководителя «Белгеологии» и его филиалов.

Подписывать поддельные бумаги отказался один из сотрудников, за что он был уволен.

После того, как материалы проверки легли на стол главы государства, он вскоре будет восстановлен на работе.

Также возбуждено уголовное дело в отношении одного высокопоставленного чиновника из Минприроды. В целях возмещения ущерба у подозреваемых арестованы счета на 630 тысяч долларов.