Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
09:45 (мск), источник: Sputnik.by

Чиновников из Минприроды и белгеологии подозревают в срыве госпрограммы

Они обвиняются в том, что исполняли госпрограмму по геодезической разведке недр только на бумаге, государству нанесён ущерб в 600 тысяч долларов.

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Комитет государственной безопасности (КГБ) и Комитет государственного контроля (КГК) выявили факты нецелевого расходования бюджетных средств и фактический срыв исполнения госпрограммы специалистами госпредприятия «Белгеология» и одним из высокопоставленных чиновников из Минприроды, возбуждены уголовные дела.

Читайте также
«Марш нетунеядцев» в Минске завершился возле площади Бангалор

Как сообщил в вечернем эфире телеканал «Беларусь 1», в рамках госпрограммы были выделены средства на проведение геодезической разведки, заключены договоры с буровыми предприятиями. Однако полный объем изысканий выполнен не был. Для того, чтобы на бумаге не срывать выполнение госпрограммы, чиновники Минприроды вынудили подчиненных оформить подложные документы.

Телеканал напомнил, что в марте 2016 года Совмин утвердил госпрограмму по защите флоры и фауны Беларуси, изысканиям в области полезных ископаемых.

КГБ и КГК провели проверки и выявили незаконное получение средств из республиканского бюджета. Так, только в октябре 2016 года были заключены три договора с Республиканским научно-производственным центром по геологии («Белгеология») на выполнение изыскательских работ на сумму более четырех миллионов рублей. Но геологоразведка осуществлялась только на бумаге.

Поскольку исполнение программы курировало Минприроды, они решили замолчать факт ее неисполнения, чтобы избежать наказания. В итоге это стоило бюджету страны почти 600 тысяч долларов, отмечает телеканал.

По итогам проверки и выявленным фактам ДФР КГК возбудило уголовное дело, по нему признаны подозреваемыми четыре руководителя «Белгеологии» и его филиалов.

Подписывать поддельные бумаги отказался один из сотрудников, за что он был уволен.

После того, как материалы проверки легли на стол главы государства, он вскоре будет восстановлен на работе.

Также возбуждено уголовное дело в отношении одного высокопоставленного чиновника из Минприроды. В целях возмещения ущерба у подозреваемых арестованы счета на 630 тысяч долларов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гродно: зампред горисполкома вышла к участникам 'марша нетунеядцев'
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь