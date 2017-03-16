Семья Ким Чен Нама передала властям Малайзии право распоряжаться его телом
ПЕКИН, 16 мар — РИА Новости, Жанна Манукян. Семья скончавшегося в аэропорту
ПЕКИН, 16 мар — РИА Новости, Жанна Манукян. Семья скончавшегося в аэропорту
В среду малазийская полиция сообщила, что личность Ким Чен Нама была подтверждена по образцу ДНК его ребенка.
Как сообщает телеканал, в четверг представители малазийской полиции сообщили журналистами, что семья Ким Чен Нама передала малазийским властям право распорядиться его телом.
В среду
На прошлой неделе МИД КНДР запретил выезд из страны малайзийским гражданам до тех пор, пока не будет найден «справедливый способ урегулирования» инцидента в аэропорту
Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту
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