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08:38 (мск), источник: РИА Новости

Семья Ким Чен Нама передала властям Малайзии право распоряжаться его телом

ПЕКИН, 16 мар — РИА Новости, Жанна Манукян. Семья скончавшегося в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера, оставила на усмотрение малазийских властей решение о том, что делать с его телом, сообщает телеканал CGNT со ссылкой на малазийскую полицию.

Источник: AP 2017

В среду малазийская полиция сообщила, что личность Ким Чен Нама была подтверждена по образцу ДНК его ребенка.

Как сообщает телеканал, в четверг представители малазийской полиции сообщили журналистами, что семья Ким Чен Нама передала малазийским властям право распорядиться его телом.

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В среду вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что малазийские власти рассматривает возможность передать КНДР тело Ким Чен Нама в обмен на разрешение со стороны Пхеньяна покинуть Северную Корею девяти малайзийцам, которым запрещен выезд из страны.

На прошлой неделе МИД КНДР запретил выезд из страны малайзийским гражданам до тех пор, пока не будет найден «справедливый способ урегулирования» инцидента в аэропорту Куала-Лумпура и не будет гарантирована безопасность северокорейских граждан. Аналогичные меры ввела и Малайзия.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам — старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и долгое время не могла установить окончательно его личность.

Комментарии
2
Eboni Shupert
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TURBODED
Гражданин КНДР с паспортом - паспорт то, хоть жив...
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