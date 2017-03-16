Семья Ким Чен Нама передала властям Малайзии право распоряжаться его телом

Как сообщает телеканал, в четверг представители малазийской полиции сообщили журналистами, что семья Ким Чен Нама передала малазийским властям право распорядиться его телом.

В среду малазийская полиция сообщила, что личность Ким Чен Нама была подтверждена по образцу ДНК его ребенка.

В среду вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что малазийские власти рассматривает возможность передать КНДР тело Ким Чен Нама в обмен на разрешение со стороны Пхеньяна покинуть Северную Корею девяти малайзийцам, которым запрещен выезд из страны.

На прошлой неделе МИД КНДР запретил выезд из страны малайзийским гражданам до тех пор, пока не будет найден «справедливый способ урегулирования» инцидента в аэропорту Куала-Лумпура и не будет гарантирована безопасность северокорейских граждан. Аналогичные меры ввела и Малайзия.