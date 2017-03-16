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09:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Президент наградил участвовавшего в стычке с Парасюком полицейского

Петр Порошенко наградил Юрия Голубана орденом «За заслуги» ІІІ-й степени.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Петр Порошенко наградил полковника полиции Юрия Голубана, который выступал в среду с трибуны Верховной Рады относительно стычки с народным депутатом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске, орденом «За заслуги» ІІІ-й степени. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Согласно указу Президента Украины Петра Порошенко, командир роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан награжден орденом “За заслуги” ІІІ-й степени — за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защита конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерства обороны Украины.

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