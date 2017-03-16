Свердловские депутаты обратились в комитет Госдумы с просьбой ускорить принятие закона об ответственном обращении с животными

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

«В настоящее время все без исключения регионы Российской Федерации сталкиваются с острой проблемой, связанной с регуляцией численности и обеспечением контроля над безнадзорными животными. За последние два десятилетия ситуация с ростом числа безнадзорных животных в российских городах и селах существенно усугубилась, и уже создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. Помимо того, что безнадзорные животные являются переносчиками опасных заболеваний, проявляемая отдельными особями агрессия в отношении людей все чаще становится причиной человеческих жертв», — говорится в обращении.

По словам депутатов, действующее законодательство и меры, предпринимаемые в его исполнение наделенными соответствующими полномочиями органами, носят, зачастую, лишь профилактический характер и не способны кардинально повлиять на ситуацию в целом.

В обращении подчеркивается, что ежегодно в субъектах Российской Федерации, и в Свердловской области в том числе, на реализацию мер по регулированию численности безнадзорных животных выделяются значительные бюджетные средства, при этом эффективность их освоения остается крайне низкой.

В таких условиях очевидна необходимость серьёзного, основательного подхода к решению данной проблемы, и одним из шагов в данном направлении может стать принятие на федеральном уровне закона, определяющего критерии безнадзорности животных, их принадлежности к объектам гражданских прав. Закона, устанавливающего общие и специальные требования при обращении с животными, а также регулирующего вопросы создания приютов и содержания бездомных животных, и перечень случаев их эвтаназии.

Свердловские депутаты уверены, что таким законодательным актом, в частности, может стать принятый в первом чтении в марте 2011 года проект федерального закона

«Об ответственном обращении с животными». Члены комитета выразили обеспокоенность, что несмотря на важность и значимость затрагиваемых вопросов, работа по принятию закона затягивается. Депутаты попросили коллег в федеральном парламенте обратить внимание на сложившуюся ситуацию, и предпринять необходимые и возможные шаги и действия в рамках имеющихся полномочий с целью ускорения принятия закона.

Добавим, что недавно произошло несколько нападений собак на малолетних детей. На детской площадке собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку, а в Ревде от нападения собак мальчика спасла женщина.