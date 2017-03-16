Раскрыл карты: Двораковский не будет участвовать в выборах мэра Омска

Вячеслав Двораковский, руководивший Омском с июня 2012 года, решил не участвовать в выборах мэра, которые состоятся уже этой весной.

В текущем году мэра Омска выберут уже по новой системе. Градоначальника изберет специальная комиссия из 12 человек. Имена шестерых представителей горсовета назывались ранее. Это лидеры фракций Николай Чираков («Единая Россия»), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР) и Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»), а также двое почетных граждан Омска — Александр Новиков и Анатолий Якуш.

В муниципальном парламенте ИА REGNUM сообщили, что 10 марта в горсовет были внесены предложения по кандидатурам, представленным губернатором региона Виктором Назаровым. Это секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по региону Сергей Тодоров, художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, депутат областного Заксобрания Вадим Бережной, глава совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь, спортсмен-параолимпиец Александр Кузюков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслав Двораковский держал интригу и говорил, что примет решение об участии в выборах мэра позже. Однако сейчас он расставил все точки над i. «Что касается должности мэра, абсолютно точно не буду претендовать. Я для себя это решил», — сказал градоначальник в интервью «Комсомольской правде». «Не исключено, что после итогового отчета в качестве мэра я еще успеваю подать документы на выборы в городской совет», — отметил он.

Политолог Инна Ветренко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвала решение Вячеслава Двораковского не участвовать в выборах правильным, здравым и осмысленным. «Идти на второй срок, запустив город при первом, было бы очень странно и нелогично. И непонятно, на что бы он надеялся в таком случае», — сказала она.

По мнению политолога, Вячеславу Двораковскому, скорее всего, удастся пробиться в горсовет. «Потому что он пойдет от “Единой России” либо по спискам, либо по одномандатному округу. Он опытный муниципальный парламентарий, какое-то время даже возглавлял горсовет. При этом там он был гораздо эффективнее, чем на посту мэра. Поэтому я думаю, что все шансы избраться у него есть», — подытожила Инна Ветренко.

Напомним, первый этап проведения конкурса, во время которого претенденты на должность мэра могут подавать заявки на участие в конкурсе, продлится до 4 апреля включительно. Второй этап конкурса, предполагающий рассмотрение поступивших заявлений, пройдет 6 апреля. В ходе третьего этапа — 14 апреля — состоится собеседование с кандидатами на пост мэра. По результатам общения комиссия отберет не менее двух кандидатов на пост мэра Омска и представит их на рассмотрение горсовету, который сделает окончательный выбор и назовет имя нового градоначальника.

Справка: Вячеслав Двораковский родился 14 августа 1949 года в Черлаке Омской области. В 1978 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Избирался депутатом Омского городского совета в 1994, 1998, 2002, 2007, 2012 годах. 16 марта 2012 года был избран председателем Омского городского совета. 17 июня 2012 года избран мэром города Омска.

Добавим, о периоде руководства Двораковского у омичей сложилось неоднозначное мнение. В интервью «КП» он подтвердил, что знает о том, что был «непопулярным у жителей мэром». «Какую окраску деятельности мэра хотели придать для общественного мнения, такой она и получилась. А окраску придали такую, что мэр никчемный. Я все это понимаю и вижу. К людям сложно предъявлять претензии — они просто получают информацию. Но пусть это останется на совести тех, кто это делал», — заявил он.