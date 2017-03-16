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09:28 (мск), источник: Om1.ru

Гребенщиков заявил, что не собирается становиться мэром Омска

Массированная атака общественных организаций, решивших выдвинуть зампреда в мэры, закончилась сенсационным заявлением. По неофициальной информации, кандидатуру куратора Минстроя не пропустила Москва.

Заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков сегодня выступил с официальным заявлением, в котором ясно дал понять, что не готов подавать документы на конкурс по выборам мэра.

Заявление было сделано на брифинге в облправительстве. Высокопоставленный чиновник отметил, что продолжит работать в команде губернатора Виктора Назарова и возможную смену статуса он с главой региона даже не обсуждал. При этом выяснилось, что вице-губернатор немного обижен на СМИ, выдававшие массированную порцию компромата на него в тот момент, когда вопрос о кандидатуре будущего мэра Омска решался в Кремле.

Станислав Гребенщиков, заместитель председателя правительства Омской области:

 — Мне омские СМИ что только не прочат, меня всяко окрестили, обвинив во всех смертных грехах. Одно только хочу сказать: я перед всеми жителями Омской области абсолютно чист и открыт. Что касается вашего вопроса о должности мэра, то у меня дефицита в работе нет. Это прерогатива губернатора, и Виктор Иванович Назаров самостоятельно определится, кого туда направить. Вопрос явно преждевременный и должен быть адресован не мне.

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На вопрос, не собирается ли он самостоятельно подавать документы в Омский городской совет, при котором сформирована специальная комиссия по выборам мэра, г-н Гребенщиков ответил отрицательно и информацию о том, что необходимый пакет документов может быть подан им уже на следующей неделе, вице-губернатор не подтвердил.

Станислав Гребенщиков, заместитель председателя правительства Омской области:

 — Для меня это настоящее откровение, может, кто-то документы подал за меня? Я не собираюсь из этого делать никакой сенсации, губернатор мне ничего в этом вопросе не поручал и ничего со мной не обсуждал. Поэтому говорить о каких-то там перспективах неуместно. Я считаю, что у меня достаточно серьезная должность в правительстве и я стараюсь выполнять свою работу добросовестно. И всегда открыт для диалога. В мои планы подача документов не входит.

Напомним, что информация о том, что следующим мэром Омска станет Станислав Гребенщиков, появилась впервые 1 марта 2017 года. С подобной инициативой и просьбой к главе региона выдвинуть именно эту персону неожиданно обратился Совет ректоров омских вузов. Инициативу дружно подхватили представитель общественной организации в сфере защиты прав потребителей в ЖКХ Александр Лихачев, фонд имени Манякина, «Региональная татарская национально-культурая автономия Омской области «Маданият» и даже Федерации хоккея Омской области, однако публичной реакции главы региона Виктора Назарова так и не последовало.

По неофициальной информации, полученной порталом Om1.ru из своих источников, несмотря на массированную PR-атаку и попытку создать иллюзию того, что Гребенщикова дружно поддерживают все социальные слои Омска, кандидатуру вице-губернатора не пропустили в Москве. По одной из версий, он не прошел фильтр силовых структур, имеющих множество вопросов по громким уголовным делам, возбужденным в сфере ЖКХ, которую курирует вице-губернатор.

Прием документов на конкурс по выборам мэра уже начался, однако пока никто из потенциальных кандидатов так и не подал заявки в Омский городской совет, большинство из потенциальных претендентов, чьи фамилии просочились в прессу, уже успели объявить о своем отказе. Выборы мэра Омска назначены на 19 апреля, у кандидатов есть месяц, чтобы определиться со своей будущей карьерой.

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