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08:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии находится делегация Самаркандской области Узбекистана

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане с официальным визитом находится делегация Самаркандской области.

Возглавляет делегацию хоким области Химмат Окбутаев в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в России Бахрома Ашрафханова. Основная цель визита — расширение торгово-экономического сотрудничества с Башкортостаном, поиск башкирских партнеров, увеличение внешнеторгового оборота сторон, пояснил представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

В программе — встреча с Премьер-министром Правительства Башкортостана. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Самаркандской области Республики Узбекистан и ТПП РБ, а также переговоры в формате B2B, встреча с представителями бизнес-сообщества.

В рамках визита представители делегации Самакандской области посетят XXVII Международную выставку «АгроКомплекс», «Корпорацию развития Республики Башкортостан», индустриальный парк «Уфимский».

В пятницу, 17 марта, гости ознакомятся с деятельностью предприятия НВП «Башинком» и ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан».

Завершится официальный визит дегустацией в Доме башкирского мёда и оценкой деятельности торгового дома «Узбекистан».

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