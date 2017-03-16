В Башкирии находится делегация Самаркандской области Узбекистана

Возглавляет делегацию хоким области Химмат Окбутаев в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в России Бахрома Ашрафханова. Основная цель визита — расширение торгово-экономического сотрудничества с Башкортостаном, поиск башкирских партнеров, увеличение внешнеторгового оборота сторон, пояснил представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

В программе — встреча с Премьер-министром Правительства Башкортостана. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Самаркандской области Республики Узбекистан и ТПП РБ, а также переговоры в формате B2B, встреча с представителями бизнес-сообщества.

В рамках визита представители делегации Самакандской области посетят XXVII Международную выставку «АгроКомплекс», «Корпорацию развития Республики Башкортостан», индустриальный парк «Уфимский».

В пятницу, 17 марта, гости ознакомятся с деятельностью предприятия НВП «Башинком» и ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан».

Завершится официальный визит дегустацией в Доме башкирского мёда и оценкой деятельности торгового дома «Узбекистан».