В Башкирии находится делегация Самаркандской области Узбекистана
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане с официальным визитом находится делегация Самаркандской области.
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане с официальным визитом находится делегация Самаркандской области.
Возглавляет делегацию хоким области Химмат Окбутаев в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в России Бахрома Ашрафханова. Основная цель визита — расширение
В программе — встреча с
В рамках визита представители делегации Самакандской области посетят XXVII Международную выставку «АгроКомплекс», «Корпорацию развития Республики Башкортостан», индустриальный парк «Уфимский».
В пятницу, 17 марта, гости ознакомятся с деятельностью предприятия НВП «Башинком» и ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан».
Завершится официальный визит дегустацией в Доме башкирского мёда и оценкой деятельности торгового дома «Узбекистан».