Прибрежные земли СВП Ванино зарезервируют для инвесторов

Правительство Хабаровского края внесет в региональное Заксобрание законопроект, резервирующий прибрежные территории в Свободном порту Ванино за инвесторами. Эти земли нельзя будет использовать под выделение дальневосточного гектара, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Полномочия по дополнительному установлению так называемых “зон нельзя” предоставлены субъектам Федерации федеральным законодательством сравнительно недавно. Согласно законопроекту, в Хабаровском крае под запрет на выдачу бесплатных гектаров попадут прибрежные территории в Свободном порту Ванино, а также аналогичные земли в соседнем, Советско-Гаванском районе, на который также планируется распространить режим порто-франко», — цитирует главу отдела по координации работ и реализации проекта «дальневосточный гектар» Андрея Примака ИА «Хабаровский край сегодня».

После того, как законопроект будет утвержден региональным парламентом, запретная для выделения бесплатных гектаров площадь в Хабаровском крае увеличится примерно на 4 тысячи гектаров. Это при том, что уже сейчас под запретом более 42 млн гектаров — это земли Минобороны, Государственного Лесного фонда, особо охраняемые природные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года региональные власти высказывали тревогу по поводу того, что при фактическом огромном количестве пустующих земель, в Свободный порт Ванино не могут зайти инвесторы — земли заняты военными, которые десятилетиями не используют их, однако отдавать не хотят. Позднее в ситуацию вмешался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пообещавший выяснить у Минобороны причины сложившейся ситуации. Однако пока ничего не изменилось — десятки миллионов гектаров занимают военные, ничего на этих гектарах не делая.