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09:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси предлагается существенно изменить подходы к лицензированию некоторых видов деятельности

Василий Матюшевский пояснил, что изменения планируются и в части отмены лицензирования для существенного количества видов деятельности, и в части упрощения самих процедур администрирования лицензирования.

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается существенно изменить подходы к лицензированию ряда видов деятельности, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский во время рабочей встречи по вопросу системного сокращения количества административных процедур, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы должны обсудить внесение изменений в указ № 450 о лицензировании отдельных видов деятельности в Беларуси. По состоянию на 1 января 2017 года у нас в стране подлежат лицензированию 36 видов деятельности, включающих 192 составляющих работ и услуг. Минэкономики совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, бизнес-сообществами активно поработали и предлагают существенно изменить подходы к лицензированию», — подчеркнул первый вице-премьер.

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Василий Матюшевский пояснил, что изменения планируются и в части отмены лицензирования для существенного количества видов деятельности, и в части упрощения самих процедур администрирования лицензирования.

Позицию Минэкономики представил директор департамента по предпринимательству Петр Арушаньянц. «Наш основной подход заключается в том, что лицензированию должны подлежать только те виды деятельности, которые касаются либо здоровья и жизни граждан, либо вопросов безопасности, в том числе экономической. Если этот подход будет поддержан, будут исключены виды деятельности, связанные с определенными услугами, которые не угрожают непосредственно безопасности — это, возможно, юридические услуги, некоторые услуги в промышленности», — отметил он и обратил внимание, что определение тех видов деятельности, которые не будут подлежать лицензированию — дискуссионный вопрос.

При этом Петр Арушаньянц пояснил, что надо будет либо полностью отменить регулирование таких видов деятельности, либо предложить другие механизмы, но не такие жесткие, как лицензирование. Это, к примеру, может быть аттестация или сертификация. «Пока мы получили положительную реакцию от заинтересованных органов по двум позициям — это деятельность по оказанию психологической помощи, а также деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения», — сказал он. Директор департамента по предпринимательству Минэкономики также сообщил, что планируется ряд мер по упрощению тех лицензируемых видов деятельности, которые остаются.

Петр Арушаньянц рассказал, что за последние 3−4 года количество лицензируемых видов деятельности в Беларуси сокращено в 1,5 раза. «Работа эта уже ведется и ведется достаточно последовательно», — констатировал он.

В дискуссии во время рабочей встречи участвовали представители госорганов, общественных организаций и бизнес-сообществ.

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