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09:46 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирске хотят увеличить родительскую плату за питание в детсадах

Департамент образования мэрии Новосибирска пришел к выводу, что 80 рублей недостаточно для обеспечения полноценного питания дошкольников.

Новосибирские депутаты рассматривают вопрос о повышении размера платы родителей за питание детей в детских садах. На заседании постоянной комиссии горсовета по социальной политике и образованию парламентарии обсудили, как может измениться плата за присмотр и уход за детьми в новосибирских детсадах.

Сейчас, согласно постановлению мэрии города, в муниципальных дошкольных учреждениях установлена родительская плата в размере 80 рублей в день на одного ребенка. На эту сумму организуется питание детей.

Как отметили ИА REGNUM в совете депутатов города, за период с декабря 2014 года по март 2017 года произошло существенное повышение цен на основные продукты питания, и стало проблематично организовать питание детей в соответствии с требованиями санитарного законодательства при том же объеме финансирования.

В свою очередь, департамент образования мэрии Новосибирска проанализировал стоимость рациона питания детей в зависимости от возраста. Анализ показал, что 80 рублей недостаточно для обеспечения полноценного питания. Сейчас стоимость набора продуктов для детей до 3-х лет составляет уже 99 рублей, от 3 до 7 лет — 121 рубль, усредненная сумма для всех возрастов — 110 рублей. По результатам проведенного мониторинга размера родительской платы в городах Сибирского региона департамент образования считает, что необходимо повысить родительскую плату с 80 до 110 рублей в день.

Однако, по словам председателя постоянной комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николая Тямина, сравнение родительской платы в городах Сибирского региона — не основной аргумент в повышении платы.

«Основной — соблюдение норм СанПИН. Рассматривая вопрос организации питания в школах и дошкольных образовательных учреждениях, мы уже сталкиваемся с этой проблемой. Качественные продукты уже давно значительно выросли в цене», — отметил Тямин.

В итоге, рассмотрев информацию по данному вопросу, депутаты приняли ее к сведению.

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