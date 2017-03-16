Вице-премьер Крыма рассказал о визитах иностранных делегаций на полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Визиты в Крым иностранных делегаций позволяют «развеивать ужасные истории», которые сочиняются о жизни полуострова, заявил
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Визиты в Крым иностранных делегаций позволяют «развеивать ужасные истории», которые сочиняются о жизни полуострова, заявил
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в ГД РФ Сергей Миронов сообщил, что проведет 18 марта международную конференцию в
«Они смогут своими глазами посмотреть, что на самом деле происходит в Крыму, потому что столько рассказано ужасных историй, лживых утверждений, что в Крыму колоссальные экономические проблемы, народ бедствует, массовые нарушения прав человека, репрессии, армия на улицах», — сказал РИА Новости Мурадов.
По данным постоянного представительства республики Крым при президенте РФ, визит состоится