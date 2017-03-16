Вице-премьер Крыма рассказал о визитах иностранных делегаций на полуостров

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в ГД РФ Сергей Миронов сообщил, что проведет 18 марта международную конференцию в Санкт-Петербурге, а после этого повезет парламентариев Евросоюза в Крым. Как уточнил Миронов, «по нашему отдельному приглашению значительная часть представителей зарубежных стран, на сегодняшний день это 18 стран, и представители парламентов различных стран Евросоюза поедут в Крым, многие из них впервые».

«Они смогут своими глазами посмотреть, что на самом деле происходит в Крыму, потому что столько рассказано ужасных историй, лживых утверждений, что в Крыму колоссальные экономические проблемы, народ бедствует, массовые нарушения прав человека, репрессии, армия на улицах», — сказал РИА Новости Мурадов.