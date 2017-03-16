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09:35 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Крыма рассказал о визитах иностранных делегаций на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Визиты в Крым иностранных делегаций позволяют «развеивать ужасные истории», которые сочиняются о жизни полуострова, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в ГД РФ Сергей Миронов сообщил, что проведет 18 марта международную конференцию в Санкт-Петербурге, а после этого повезет парламентариев Евросоюза в Крым. Как уточнил Миронов, «по нашему отдельному приглашению значительная часть представителей зарубежных стран, на сегодняшний день это 18 стран, и представители парламентов различных стран Евросоюза поедут в Крым, многие из них впервые».

«Они смогут своими глазами посмотреть, что на самом деле происходит в Крыму, потому что столько рассказано ужасных историй, лживых утверждений, что в Крыму колоссальные экономические проблемы, народ бедствует, массовые нарушения прав человека, репрессии, армия на улицах», — сказал РИА Новости Мурадов.

По данным постоянного представительства республики Крым при президенте РФ, визит состоится 19—21 марта. Зарубежные гости встретятся с руководством республики, духовенством, общественными организациями, а также посетят ряд знаковых культурных объектов.

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