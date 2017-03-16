В правительстве обсудили борьбу с угрозами в интернете и пособия по уходу за ребёнком

Установка контент-фильтров, а также открытие информационных центров помощи для обеспечения безопасности в интернете. Это лишь некоторые шаги, которые намерены предпринять власти в ближайшие три года в борьбе с рисками онлайн — пространства. Соответствующее решение приняло правительство. Подробности в новостях короткой строкой.

На борьбу с угрозами в виртуальном пространстве власти выделят более двух миллионов леев. По статистике, интернетом пользуются 75% жителей Молдовы.

«Преступление в виртуальном пространстве приравнивается к реальному преступлению. Риски те же, но чтобы борьба была эффективной, необходимы постоянные действия, в том числе использование фильтров. В школьную программу нужно включить курс по информированию учащихся», — сказал замминистра информационных технологий Виталий Тарлев.

Согласно другому решению правительства, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата смогут пройти лечение в Республиканском экспериментальном центре протезирования, ортопедии и реабилитации. Расходы на лечение покроет государство.

Кабмин также утвердил механизм установления и выплаты пособий по уходу за ребёнком. С первого января единовременное пособие увеличилось до пяти тысяч 300 леев. В то же время, родители близнецов будут получать по 270 леев на протяжении трёх лет. Пособие по уходу за ребёнком для незастрахованных родителей составит 540 леев. Получать выплаты они будут в течение двух лет.